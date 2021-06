Un vehículo choca contra el metro de Granada con tres afectados "de escasa consideración"

GRANADA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo en el que viajaban una mujer y dos menores ha chocado sobre las 8,00 horas de este lunes con un tren del metro de Granada en la confluencia de la avenida de América con la avenida de Italia, donde los ocupantes del coche han sido atendidos en el lugar por los servicios sanitarios sin que haya sido necesario su traslado a un centro hospitalario, según han detallado a Europa Press fuentes del 112.

La Policía Local de Granada ha informado en una nota de que el vehículo ha realizado un cambio de dirección a la izquierda hacia Avenida de Italia sin respetar la señal de 'sentido obligatorio al frente', cortando la trayectoria del convoy del Metropolitano que circulaba por el itinerario de la parada Hípica sentido hacia la localidad de Albolote.

En el interior del turismo viajaban la conductora y varios menores de edad que han sido atendidos en el lugar por servicios sanitarios, no siendo necesario su traslado a un centro hospitalario al no presentar lesiones de gravedad. Desde el 112 precisan que la conductora ha sido atendida tras sufrir un ataque de ansiedad. No se han producido heridos entre los ocupantes del Metropolitano, cuyo servicio ha continuado con normalidad, según detalla la Policía Local.