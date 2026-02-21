Una veintena de agricultores afectados por el incendio de 2024 en Almuñécar (Granada) pedirán las ayudas municipales

Archivo - Imagen de archivo del incendio que afectó a Almuñécar (Granada) a mediados de agosto de 2024 - AYUNTAMIENTO - Archivo

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almuñécar, en la costa de Granada, cuenta ya con más de 20 casos de agricultores que han presentado datos de daños con cuya documentación aspirarán a las ayudas encuadradas en la partida inicial de 100.000 euros, ampliable según las necesidades, para el arreglo de las parcelas agrícolas afectadas por el incendio de mediados de agosto de 2024 tras recibir una primera autorización de la Junta de Andalucía para ejercer competencias impropias en agricultura y socorrer a los damnificados.

El concejal de Agricultura de Almuñécar, Carlos Ferrón, ha indicado a Europa Press que, con la asociación de damnificados, se hizo una cuantificación del daño en riegos en aproximadamente un valor de 70.000 euros, y con la partida inicial, por tanto, el Ayuntamiento aspira a, con base en toda la documentación acreditativa y la titularidad de las explotaciones que se presente, contribuir en lo posible a "solventar" esta problemática de los afectados, aunque no se pueda llegar al "cien por cien de los gastos".

El fuego tuvo lugar entre los días 13 y 16 de agosto de 2024 con una extensión de unas 590 hectáreas y afectó a vecinos de Peña Escrita, El Cerval, Rescate, La Albita, Los Escobales y La Bóveda. La operación Bermejafire de la Guardia Civil abierta para investigar este incendio del entorno de Peña Escrita se saldó con la detención de un agricultor de 56 años cuyo tractor, en concreto su tubo de escape, pudo estar en el origen del fuego.

El presupuesto planificado en un primer momento por el Ayuntamiento de Almuñécar se articuló con la información que han ido dando esos primeros damnificados presentando "sus daños y sus fotografías", contrastados además con la geocalización municipal de la zona damnificada, ha apuntado Ferrón.

Sobre esa base se han dispuesto unas líneas de ayuda que atienden parámetros como árboles o sistemas de riego dañados o mano de obra, ha precisado el edil de Agricultura, que ha detallado también que las bases por las que se regirán las ayudas están pendientes de aprobación en Junta de Gobierno Local.

Entonces, y con la atribución definitiva de competencias para que se puedan abonar con dinero del presupuesto municipal estas ayudas, siguiendo a su vez pasos que contempla la normativa local como es la liquidación del ejercicio 2025, se articulará la convocatoria.

Mientras tanto "estamos diciendo a los agricultores que vayan preparando la documentación que se les va a requerir, puesto que las bases son ya las establecidas, y entonces luego ya aprobaremos la convocatoria y empezarán a presentar" los documentos pertinentes.