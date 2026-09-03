La Velá de la Fuensanta de Córdoba comienza este viernes con el pregón del párroco Ignacio Juan Sierra

Julián Urbano e Ignacio Sierra, en la presentación de la Velá de la Fuensanta 2026. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Velá de la Fuensanta 2026, que se va a celebrar del 4 al 8 de septiembre organizada por el Ayuntamiento, comienza este viernes a las 22,00 horas con el pregón de Ignacio Juan Sierra Quirós, párroco del santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, en el acto intervendrá primero el concejal delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, y a continuación lo hará el alcalde, José María Bellido, que hará la presentación del pregonero. La conductora de todo el acto será la abogada y cantante Beatriz Zafra Carrillo, fundadora del grupo Cal y Canto y componente del grupo Gabbana.

Después, a las 22,30 horas y en la Plaza del Pocito, actuarán la bailaora Cristina Carrasco y su grupo, a lo que seguirá (23,30 horas) un concierto del grupo Sastipén, que reúne a los cantaores Junquera Cortés, Manuel Fernández y Juan P. Tirado.

La orquesta Aldebarán, a las 00,30 horas, será la encargada de cerrar las actuaciones de esta primera noche de la Velá Por su parte, la Calle de las Atracciones Infantiles estará como siempre en la Avenida de la Fuensanta y su funcionamiento este viernes será de 20,00 a 04,00. Además, este año se han autorizado seis puestos de las tradicionales campanitas.

Además, este viernes, a partir de las 19,00 horas, y en la Instalación Deportiva Municipal Centro Náutico (Balcón del Guadalquivir), se abren las inscripciones para participar en los paseos en piragua de la XVI Ruta del Caimán, que se desarrollará el sábado, el domingo y el martes y es un recorrido por el Guadalquivir para promocionar la práctica del piragüismo.

Abierto a todas las edades (desde los 8 años), los menores deberán estar acompañados por su padre, madre o tutor. Es obligatorio para todos los participantes saber nadar, incluidos los menores de edad. La inscripción es gratuita y únicamente se solicita la aportación voluntaria de un kilo de comida no perecedera para ayuda el Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba. La XVI Ruta del Caimán la organiza el Club de Piragüismo de Córdoba con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco).