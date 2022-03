Velasco afirma que Andalucía es la comunidad que más gasta en educación universitaria respecto a su PIB, un 0,9%

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transformación Económica, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha destacado este jueves en el Parlamento andaluz que Andalucía es la comunidad que más gasta en educación universitaria respecto a su PIB, con un 0,9%, y ha cifrado además en 360 millones de euros la inversión que se habrá realizado al sistema andaluz de I+D+I al término de la presente legislatura.

Los datos han sido expuestos durante su comparecencia en comisión, donde ha destacado que en términos de gasto universitario en porcentaje del PIB Andalucía lidera frente a Madrid, que invierte un 0,7%, y Cataluña, con un 0,6%. Con esta referencia, Velasco ha defendido la política universitaria activada por el Ejecutivo autonómico en la actual legislatura, asegurando que en los cuatro presupuestos elaborados en los tres últimos años se han incrementado los recursos dirigidos a la financiación universitaria, en contraste con las intervenciones de grupos de la oposición, que le han afeado una "infrafinanciación" de la universidad pública.

Según los datos de la Consejería, desde 2018 hasta 2022, los recursos para financiación universitaria han crecido casi un 14%, superando los 1.560 millones de euros en este año. "Solo si se compara las cuentas de este año con el último aprobado por el Gobierno anterior -1.369,9 millones en 2018-, la diferencia es de 190 millones", ha aclarado. Además, ha subrayado que el peso de esa financiación es el de mayor relevancia dentro de la Consejería, acaparando para este 2022 el 85,48% del presupuesto global.

Ese apoyo, ha agregado, se ha complementado con el abono de la deuda pendiente con las universidades por valor de más de 180 millones, o con la autorización al uso de remanentes y un plan de inversiones presupuestado en 165 millones hasta 2023.

Asimismo, el consejero ha subrayado que este año se aplicará el nuevo modelo de financiación, que "trata de articular un nuevo sistema que garantice a las universidades andaluzas mayor estabilidad y solvencia económica para el ejercicio eficiente de su función académica, científica y social, y primer la excelencia y el rendimiento". Al respecto, ha añadido que su departamento está ultimando la elaboración de una Orden que especificará las variables que se tomarán como referencia en la asignación presupuestaria a las distintas instituciones académicas en la aplicación del modelo.

En materia de accesibilidad, ha recordado que Andalucía tiene en marcha una serie de medidas "que persiguen garantizar el acceso a la enseñanza superior y la igualdad de oportunidades". Entre ellas, destacan la congelación de los precios de las matrículas, que se mantienen invariables desde el inicio de la legislatura, por lo que la comunidad se sitúa entre los territorios con las tasas universitarias más bajas del sistema nacional.

Además, se aplica la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres, de la que también se benefician los estudiantes de la UNED. "Con esta finalidad se ha consignado más de 172 millones en la actual legislatura para casi 915.000 estudiantes", ha afirmado. De igual modo, se ha referido al complemento autonómico del Programa Erasmus+, que en los últimos tres cursos se ha concedido a más de 25.600 jóvenes con un importe global de 42 millones.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA 2022

Además del modelo de financiación, Velasco ha indicado que este año se podrá culminar el diseño del nuevo decreto de ordenación de enseñanzas universitarias, que podrá ver la luz "tras la aprobación por parte del Ministerio de Universidades del Real Decreto correspondiente en el que ha de enmarcarse", ha puntualizado. "Se debe asegurar en las universidades públicas andaluzas una formación de excelencia para que los jóvenes sigan creciendo humana e intelectualmente y también para asegurarles su inserción laboral", ha explicado para añadir que "por eso es tan importante contar con una oferta académica útil, realista y adecuada a las demandas".

Por otro lado, ha aludido a la oportunidad que supondrá la implantación del Grado de Medicina en las universidades de Almería y Jaén, apuntando que la Junta ha contribuido a impulsar "en atención a una demanda planteada por ambas provincias desde hacía años". Velasco ha confiado en que esta enseñanza pueda verse materializada, tras su inclusión en el Decreto de Títulos, para el próximo curso académico 2022-2023.

360 MILLONES PARA I+D+I

Por otro lado, el consejero ha destacado que al término de la legislatura se habrá invertido unos 360 millones de euros en I+D+I. Esa inyección "pretende fomentar la investigación, apoyar el talento investigador desde el inicio de su formación doctoral hasta su posterior desempeño profesional, mejorar la dotación de equipamientos e infraestructuras y reforzar la transferencia de conocimiento". De ese montante global, ha puntualizado que aproximadamente un 73% habrá ido a promover la actividad investigadora de las universidades, a través de diferentes programas de incentivos.

LA OPOSICIÓN DESTACA LA "INFRAFINANCIACIÓN" UNIVERSITARIA

La intervención de Velasco ha sido replicada por los grupos de oposición, como Unidas Podemos, que ha cuestionado la "infrafinanciación" que sufre la universidad pública andaluza, según Guzmán Ahumada. "Lejos de su discurso grandilocuente, no podrá negar que ese discurso no tiene nada que ver con la realidad. Las universidades andaluzas no están bien, porque no se finalizan de superar una serie de problemas estructurales que están haciendo que no puedan sacarse todo el provecho a esa capacidad que pueden tener por sí mismas", ha declarado. En su opinión, "este Gobierno no ha hecho nada para acabar con la infrafinanciación de las universidades", ha dicho Ahumada, que también ha criticado que haya "una oferta muy baja" que implica en el caso de posgrados "que muchos estudiantes no pueden acceder a completar su formación".

Desde el Grupo Ciudadanos, Fran Carrillo le ha respondiendo pidiendo a la izquierda "que se deje la superioridad moral en casa" y argumentando, "ante la retaíla de la falta de financiación", que se ha aumentado el presupuesto y la retribución de la plantilla universitaria". "Hablar de recortes es un poco atrevido", ha apuntado.

Mientras, Macario Valpuesta, de Vox, ha incidido en que "ninguna universidad andaluza ocupa un puesto relevante" en los ránkings internacionales, y ha repasado lo que considera "problemas endémicos" de la universidad, como "la precariedad profesorado joven" o "la endogamia", sosteniendo que "parece que el panorama se anima" en la comunidad con el reconocimiento de universidades privadas.