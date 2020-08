Velasco confía "en un fuerte rebote" del PIB en 2021 "con un mayor control" de la pandemia

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, se ha mostrado "convencido" de que el próximo año el rebote del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía "va a ser muy fuerte", pero "para esto es imprescindible que haya un control mayor que el que se tiene en la actualidad sobre el coronavirus", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que por ello "es fundamental que intensifiquemos y no nos relajemos en la lucha contra la pandemia".

En una entrevista a Europa Press, Velasco ha señalado que "las últimas noticias que tenemos no son buenas" y los datos para la economía española del segundo trimestre "han sido catastróficos". Así, ha recordado que el PIB nacional "ha crecido una tasa negativa respecto del trimestre anterior en un 18,5%, y en términos interanuales, es decir, el segundo trimestre de este año respecto del mismo trimestre del año anterior, superior al 20% negativo", lo que significa que "en un año ha desaparecido la quinta parte del PIB de España", un extremo que considera "fortísimo y que no ocurría desde la guerra civil".

La Consejería de Economía dio a conocer este martes el PIB de Andalucía, que sigue acusando el fuerte impacto de la crisis sanitaria motivada por el Covid-19. Así, en el segundo trimestre del año la economía andaluza decreció un 16,9% respecto al trimestre anterior, 1,6 puntos menos que la media nacional.

"Estamos convencidos de que el próximo año el rebote va a ser muy fuerte, pero para esto es imprescindible que haya un control mayor que el que se tiene en la actualidad sobre el coronavirus", ha manifestado Velasco, al tiempo que ha agregado que "si el tema de los rebrotes se generaliza y empieza a afectar a ciudades importantes, y obliga al Gobierno incluso a cerrar algún sector el próximo año, el rebote no va a ser tan fuerte".

Por esto, ha añadido, "es fundamental que intensifiquemos y no nos relajemos en la lucha contra la pandemia. Y esto no es solo desde el punto de vista del Gobierno, es una llamada a la responsabilidad de los ciudadanos, que en esto tenemos que colaborar todos, que va por nuestro bien, que no nos relajemos, que no nos olvidemos, porque la pandemia sigue ahí y está esperando oportunidades para seguir contagiando a personas".

Y ha agregado que "la esperanza que abrigamos es que la insistencia en la política del Gobierno de la Junta Andalucía y del central permita un control lo más estricto posible de los rebrotes y, en consecuencia, que el próximo año el rebote sea muy fuerte".

Cuestionado sobre la previsión del Observatorio Económico de Andalucía que indica que a finales de este año la tasa de paro va a rondar del 30%, Velasco ha señalado que "básicamente en esa previsión coincide en las principales instituciones de investigación económica en España, lo cual nos sitúa en los peores momentos de la anterior crisis que estalló en 2008".

Esto, ha añadido, "muestra la vulnerabilidad estructural de la economía andaluza, que durante las épocas de expansión es capaz de generar mucho empleo, pero un empleo precario que en mucho casos es fácilmente prescindible en el sentido de que las empresas pueden continuar ofreciendo un volumen de producción similar, ya sea en el sector industrial o el de servicios, pero contando con menos trabajadores".

Por esto "es tan importante seguir intensificando los esfuerzos para que el tejido productivo andaluz sea más robusto, más sólido, más competitivo y sea capaz, entre otras cosas, de resistir mejor una crisis como esta", ha añadido el titular de Economía.

"LA DIGITALIZACIÓN SUPONE UN MAYOR CONTROL"

Por otra parte, y cuestionado sobre si es compatible la digitalización con sectores con tanto peso en la economía andaluza como son la agricultura y el turismo, Velasco ha respondido que "por supuesto" porque "la digitalización afecta a todas las actividades productivas, tanto industriales como de servicio", puesto que lo que "hace al final toda esta tarea es aumentar la productividad de los factores de los trabajadores y de las fábricas".

Así, en relación al sector agrícola, ha añadido que "sobre todo en la agricultura avanzada y moderna como ocurre especialmente en Huelva y en Almería y también en la Costa Tropical de Granada y de Málaga, la digitalización supone un mayor control de los procesos, un mayor control de los productos, mejor control logístico, en definitiva, una mejor organización". "De manera que este aumento de la productividad vía digitalización es beneficiosa para el conjunto de la economía", ha concluido.