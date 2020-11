Velasco destaca aeronáutica, minería metálica, logística o las TIC como sectores de interés para la inversión alemana

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha señalado este miércoles el sector aeroespacial, la industria química, la minería metálica la logística, las TIC o la agroindustria como los segmentos productivos con mayores oportunidades de negocio para las inversiones alemanas.

Así lo ha destacado en la presentación de la jornada 'Invest in Andalucía', organizada para captar inversiones procedentes de Alemania y en la que ha participado en torno a medio centenar de compañías de este país, según especifica en una nota de prensa la Consejería.

En su intervención, Velasco ha manifestado que la atracción de proyectos empresariales estratégicos procedentes del exterior constituye "una de las prioridades" del ejecutivo autonómico de PP y Ciudadanos para la actual legislatura, "sobre todo en la coyuntura actual de pandemia", pues tienen en cuenta su contribución a la dinamización del tejido productivo y del empleo de la región.

En ese contexto, ha apuntado que el Barómetro del Clima de Negocios en Andalucía, elaborado por la agencia de Innovación y Desarrollo Empresarial de Andalucía (IDEA), con la colaboración del Instituto para el Comercio Exterior (ICEX) y la escuela de negocios IESE, "confirma que el atractivo andaluz para el inversor extranjero continúa en alza".

Ha desgranado las ventajas cualitativas con las que cuenta la región, entre las que ha subrayado "su ubicación geográfica y su excelente red de infraestructuras de transporte", unas cualidades a las que ha sumado "una moderna red de parques científicos y tecnológicos", con la implantación de 1.574 empresas y 54.089 empleados, según datos de la Junta, y de "centros tecnológicos de excelencia".

Asimismo, ha destacado la capacidad del talento y cualificación de los recursos humanos de la comunidad, "sustentado en la fortaleza del sistema universitario público andaluz". "La conectividad entre el sector empresarial, las universidades y los agentes del sistema del conocimiento supone una fortaleza que distingue a Andalucía", ha añadido.

El consejero de Transformación Económica también se ha referido a la normativa ya en vigor dirigida a la simplificación y agilización administrativa para disminuir las trabas administrativas a las que tienen que hacer frente las empresas y señalado que esta medida, conocido como el Decreto-Ley de mejora y simplificación administrativa, supone "una apuesta por la modernización de la administración autonómica que tiene como objetivo no retrasar ni paralizar ninguna actuación empresarial y siempre velando por la seguridad jurídica".

En su presentación, Velasco ha incidido también en el refuerzo que desde su departamento se ha realizado de la agencia IDEA para fomentar la captación de inversiones. "La nueva agencia desempeña un papel clave en este objetivo, tanto por sus acciones de promoción de Andalucía en el exterior, como por ofrecer una atención integral y a la medida del inversor antes, durante y después de materializar su proyecto", ha afirmado, antes de subrayar que IDEA actúa como "ventanilla única" de proyectos de inversión de la Junta y su asesoramiento incluye todo el proceso, desde la promoción para la captación, hasta la atención y acompañamiento al inversor durante la fase de implantación o búsqueda de financiación y, posteriormente, el seguimiento de la iniciativa.

La Junta resalta que la agencia IDEA no sólo trabaja con instituciones y agentes andaluces para la detección de oportunidades, sino también con instituciones nacionales como 'Invest in Spain' y las Oficinas Económico-Comerciales de las embajadas de España. Desde finales de 2019 y a pesar de la pandemia, IDEA ha mantenido su calendario de actividades de promoción tanto a través de 'Invest in Cadiz' como de 'Invest in Andalucía' en Madrid y Milán (Italia) de manera presencial y, una vez que comenzó la crisis sanitaria, mediante seminarios web para empresas de Cataluña, Reino Unido, Estados Unidos y ahora Alemania.