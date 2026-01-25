Los vendedores ambulantes de Córdoba guardan un minuto de silencio por las víctimas del siniestro ferroviario de Adamuz. - COMACOR

CÓRDOBA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

A pesar de que la lluvia ha impedido este domingo el monteje y celebración del Mercadillo de El Arenal, representantes de, colectivo de comerciantes ambulantes de dicho mercadillo han guardado en este día "un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), cuando se cumple una semana del trágico descarrilamiento".

El acto ha sido convocado por la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) y durante su desarrollo, "en un ambiente de recogimiento, el pastor evangélico Paco Vargas ha elevado una oración por el alma de los fallecidos y ha apelado a la fe para superar esta tragedia".

El presidente de Comacor, Antonio Torcuato, ha elogido la actuación de las instituciones "en su respuesta ante tan terrible tragedia, en especial la del Ayuntamiento de Córdoba, con nuestro alcalde al frente, volcado con las familias de las víctimas, y a las fuerzas de seguridad y servicios sanitarios".

Torcuato ha finalizado alabando la respuesta, "llena de humanidad y solidaridad", que tuvo "la ciudadanía adamuceña en la noche del accidente".