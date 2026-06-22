Las ventas de la industria se incrementan en Andalucía un 17,1% en abril

Archivo - Imagen de archivo de una fábrica. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria aumentó en Andalucía un 17,1% en abril respecto al mismo periodo del año anterior, 5,9 puntos más que la media nacional, que fue del 11,2%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Murcia (+23,4%), Andalucía (+17,1%) y Castilla y León (+16,7%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en abril, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y La Rioja con las caídas más grandes de un 14,3%, 8,3% y un 1,9%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 6% en Andalucía, 2,9 puntos de diferencia con la media nacional (3,1%).

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria se disparó un 11,2% en abril en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza desde abril de 2024, cuando creció un 13,9%, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de abril, las ventas de la industria encadenan dos meses de ascensos interanuales tras el repunte del 9,7% registrado en marzo.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 10,4% interanual en abril, tasa más de dos puntos superior a la del mes previo y con la que se suman también dos meses consecutivos de incrementos.

En tasa mensual (abril sobre marzo) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria subió un 0,8%, con lo que ya suma tres meses seguidos de avances tras la subida del 0,6% que registró en febrero y la del 10,3% experimentada en marzo.