Las ventas de la industria se reducen en Andalucía un 7,8% en agosto

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria cayó en Andalucía un 7,8% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 5,2 puntos más que la media nacional, que fue un 2,6% menos, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Extremadura (+6,5%), Madrid (+6,2%) y Baleares (+5,3%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Andalucía, País Vasco y Galicia con las caídas más grandes de un 7,8%, 7,6% y un 6,6%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 1,9% en Andalucía, 2,1 puntos de diferencia con la media nacional (0,2%).

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria bajó un 1,6% en agosto en relación al mismo mes de 2024, frente al incremento del 2,4% que había experimentado el mes anterior. Con este retroceso, las ventas de la industria retoman la senda negativa después de haber encadenado, en junio y julio, incrementos interanuales.

Los mayores descensos interanuales de la facturación en el octavo mes del año se registraron en la fabricación de componentes electrónicos (-24%), la fabricación de aparatos domésticos (-11,4%) y la metalurgia (-10,2%).

Por contra, los mayores ascensos interanuales se los anotaron la construcción naval, ferroviaria, aeronáutica y de vehículos de combate (+50%) y la industria del tabaco (+37,9%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 0,8% interanual en agosto, nueve décimas menos en julio. Con este descenso, se pone fin a una racha de tres meses de aumentos interanuales consecutivos en la serie corregida.

En los ocho primeros meses del año, la facturación de la industria subió una media del 0,2%, destacando el incremento de las ventas de la industria del tabaco (+19%) y el retroceso de las coquerías y el refino de petróleo (-10,1%).