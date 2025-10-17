Las ventas del sector servicios aumentan en Andalucía un 0,3% en agosto

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Andalucía aumentó su facturación un 0,3% el pasado mes de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 2,5 puntos menos que la media nacional, que fue del 2,8%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Baleares (+8,3%), Canarias (+6,2%) y Madrid (+5,2%) fueron las que registraron mayores subidas en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Asturias, Comunitat Valenciana, y Extremadura con las caídas más grandes de un 2,6%, 0,9%, y un 0,8%, respectivamente.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3% en Andalucía, 1,3 puntos menos que la media nacional (4,3%). Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación de un 0,3% menos en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior. La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía que registró una caída del 0,30%.

A nivel nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 2,8% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa casi dos puntos inferior a la del mes anterior y la menos pronunciada desde el pasado mes de abril. Con el avance de agosto, las ventas del sector servicios encadenan 17 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 3% en el octavo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 2,3% más que en igual mes de 2024. Dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos y motos registró un incremento interanual de su facturación del 5,5%, mientras que el comercio mayorista elevó sus ventas un 2,4% y el minorista, un 3,5%.

Por su parte, en lo que respecta a los otros servicios, los mayores repuntes anuales de la facturación se dieron en la hostelería (+4,1%) y en las actividades administrativas (+3,9%), seguido de las actividades inmobiliarias (+3%), información y comunicaciones (+2,3%) y transporte y almacenamiento (+1,8%). Por contra, las actividades profesionales, científicas y técnicas recortaron su facturación un 1,9% interanual en agosto.

Dentro de la hostelería, que se vio impulsada por la temporada de verano, los servicios de comidas y bebidas elevaron su facturación en agosto un 1,3% interanual, mientras las ventas de los servicios de alojamiento aumentaron un 7,7%.