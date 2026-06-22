Las ventas del sector servicios aumentan en Andalucía un 7,3% en abril

Archivo - El coste laboral crece en Andalucía un 3,2% y los salarios, un 3,1% en el primer trimestre, cifra récord desde 2008 - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Andalucía aumentó su facturación un 7,3% el pasado mes de abril respecto al mismo periodo del año anterior, 0,2 puntos menos que la media nacional, que fue del 7,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en abril con País Vasco (+11,10%), La Rioja (+10,40%) y Navarra (+9,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (0,20%), Asturias (3,40%) y Canarias (3,40%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 7% en Andalucía, dos puntos más que la media nacional (5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,3% en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Extremadura registrando el mejor dato, un 2,48% más, y Cantabria el peor, con una subida del 0,11%.

DATOS NACIONAL

A nivel nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 7,5% en abril en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,7 puntos inferior a la del mes anterior, según datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de abril, las ventas del sector servicios encadenan 25 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 8,1% en el cuarto mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 6,5% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 7% en abril en tasa interanual, porcentaje seis décimas inferior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 25 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (abril sobre marzo), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, disminuyeron un 0,3%, frente al repunte mensual del 3,4% experimentado en marzo.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el cuarto mes del año respecto a abril de 2025, tasa tres décimas inferior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.