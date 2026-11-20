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SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Andalucía aumentó su facturación un 7,7% el pasado mes de septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 0,8 puntos menos que la media nacional, que fue del 8,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en septiembre con Madrid (+12,70%), País Vasco (+11,70%) y Navarra (+10,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias (0,60%), Baleares (2%) y Murcia (5,10%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 7,3% en Andalucía, 1,4 puntos más que la media nacional (5,9%). Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,1% en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria que registró una caída del 0,14%.

DATOS NACIONAL

Asimismo, a nivel nacional, El sector servicios registró un aumento de su facturación del 8,5% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa 2,6 puntos superior a la del mes anterior, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de septiembre, las ventas del sector servicios encadenan 30 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 10,8% en el noveno mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 4,6% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 7,4% en septiembre en tasa interanual, porcentaje 1,6 puntos superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 30 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, se dispararon un 1,9%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de marzo (+3,2%).

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,3% en el noveno mes del año respecto a septiembre de 2025, una décima más que el mes anterior. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.