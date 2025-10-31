Venzal (PP-A) afirma que "seguramente se contarán con los dedos de una mano" las mujeres "perjudicadas" por el cribado

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP-A y portavoz en la comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Pablo Venzal, ha manifestado este viernes que, "seguramente, se contarán con los dedos de una mano" las mujeres "perjudicadas" por los errores en el programa del cribado de cáncer de mama.

Así se ha pronunciado Venzal durante una intervención en la comisión parlamentaria de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, donde la consejera del ramo, Carolina España, ha presentado el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2026.

El tema del fallo en el cribado de cáncer de mama ha salido a la luz en las intervenciones de todos los grupos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y grupo mixto-Adelante Andalucía, con duras acusaciones a la Junta.

En respuesta a las manifestaciones de los portavoces de los grupos de la oposición, Venzal les ha pedido que "dejen de alarmar" en materia sanitaria.

Ha explicado que "la única cuestión en el problema" del cribado de cáncer de mama es que el Servicio Andaluz de Salud hizo "un cribado a 300.000 mujeres y en BI-RADS 3, en dudoso, son el 3,5 por mil" de los casos y, de ellos, "solo el 2 por ciento presentan enfermedad".

Y de ese 2 por ciento que presentan enfermedad, según ha añadido, "vamos a ver a cuántas no se le ha notificado" y cuántas son las "perjudicadas", porque eso "se verá en vía tribunales", y "seguramente se contarán con los dedos de una mano, por mucho que chillemos".

Ha agregado que es verdad que hay que buscar "la excelencia en la sanidad, pero también la verdad en la política".

Para Venzal lo que no se puede "poner en tela de juicio es a los profesionales, utilizando y manipulando imágenes, y a toda la sanidad pública, que cada mañana se levanta haciendo su esfuerzo", con los "recursos que está poniendo la administración, porque el debe no es solo de Andalucía, el debe viene de atrás y está en todas las comunidades, y es un problema transversal". "Les pido que sean un poco rigurosos, un poco responsables y que apelen siempre a la verdad", ha demandado a los portavoces de la oposición.

Esas palabras de Venzal sobre que "seguramente se contarán con los dedos de una mano" las mujeres "perjudicadas" por el cribado, ha tenido una dura crítica desde el PSOE-A, partido que ha expresado en su cuenta oficial en la red social X: "Total, se iban a morir igual de cáncer. No es (Isabel Díaz) Ayuso, es el PP de (Juanma) Moreno Bonilla". Esa frase la acompaña del vídeo de la intervención de Venzal en la comisión.

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlamento, Rafael Recio, también ha reaccionado a las palabras de Venzal en su cuenta en X: "Un mes después, el PP andaluz, tras reiteradas mentiras e investigar más a Amama que las causas de la negligencia, ahora habla de porcentajes. La desconexión moral de la derecha".

Asimismo, el diputado del PSOE-A Josele Aguilar ha manifestado, en su cuenta en X: "No son números Pablo Venzal, son mujeres. En el PP andaluz no habéis entendido nada".

Por su parte, el grupo mixto-Adelante Andalucía también ha reaccionado ante esas palabras de Pablo Venzal. La portavoz adjunta de ese grupo, Begoña Iza, ha manifestado en su cuenta en X, adjuntando el vídeo de la intervención del diputado del PP-A: "Atención al PP, las mujeres afectadas por el cribado 'se cuentan con los dedos de una mano'.

Escalofriante la frialdad y las mentiras del PP en el Parlamento de Andalucía".