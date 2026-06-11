El VI Congreso Internacional Aceites de Oliva y Salud reúne a expertos en Medicina Preventiva y AOVE en Jaén

Imagen del VI Congreso Internacional de Aceites de Oliva y Salud (Predimed Omics Symposium 2026). - UNIVERSIDAD DE JAÉN

JAÉN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén se convertirá durante los días 11 y 12 de junio en epicentro internacional de la investigación sobre la relación entre los hábitos de vida y el desarrollo de numerosas enfermedades con la celebración del VI Congreso Internacional de Aceites de Oliva y Salud (Predimed Omics Symposium 2026), que reúne por primera vez en España a los mayores expertos mundiales en Medicina Preventiva y AOVE.

Organizado por el Instituto de Investigación en Aceites de Oliva y Salud (INUO) de la Universidad de Jaén (UJA), junto a la Universidad de Harvard y la Universidad de Navarra, este congreso, subvencionado por la Diputación de Jaén, cuenta con la presencia de las figuras internacionales más relevantes de la investigación sobre cáncer, obesidad, demencia o diabetes y su relación con los hábitos de vida, según ha informado la UJA en una nota.

El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz Reyes, ha inaugurado esta "cita de primer nivel", como lo ha calificado y del que considera que supone "un foro diseñado para la reflexión rigurosa y la transferencia de conocimiento entre la academia y el sector productivo".

En este sentido, ha destacado la colaboración entre el INUO, Harvard y la Universidad Navarra para la organización de este congreso, así como el respaldo de la Diputación de Jaén. "Durante este encuentro, la Universidad de Jaén se convierte en un espacio idóneo para debatir y delimitar las nuevas evidencias en medicina preventiva y nutrición humana. Queremos ser un laboratorio de ideas y proyectos, donde se definan las nuevas fronteras de este ámbito de enorme importancia", ha afirmado.

"Queremos reivindicar con orgullo un liderazgo que se cimenta en el conocimiento adquirido a través de la investigación de frontera y, también, en el valor de la estrategia. Lo digo de otro modo: Jaén ya no solo produce aceite de oliva; Jaén es la tierra que piensa el AOVE", ha declarado el Rector de la UJA.

Sobre esta sexta edición se abordan disciplinas en plena ebullición, como la metabolómica y la medicina de precisión, claves para revelar cómo los compuestos del AOVE interactúan con la biología a nivel molecular para proteger la vida. Asimismo, ha apuntado que a lo largo de este encuentro, reconocidos investigadores en la materia ayudarán a consolidar el corpus de conocimiento existente sobre las propiedades beneficiosas del oro líquido, abordando su impacto sobre tres especialidades de gran relevancia para la salud pública: el sistema cardiovascular, la oncología y la neurodegeneración y el envejecimiento.

Sobre el papel de la UJA, ha declarado que como universidad pública, "asumimos la responsabilidad de conectar la vanguardia científica y el avance tecnológico e innovador con las necesidades del sector" y desde el compromiso con el secto y el futuro ha recordado que el próximo curso se implantará el Máster en Digitalización y Gestión Agrícola, "un programa formativo diferencial y claramente adaptado a las necesidades de modernización y profesionalización de nuestro entorno agrario".

Por su parte, el director del INUO de la UJA y presidente del comité organizador del mismo, Juan Bautista Barroso, ha declarado que "es un honor que por primera vez, aunque se trate ya de la sexta edición, se produzca la fusión de este congreso con la reunión de investigación en nutrición y técnicas de tipo ómico que permitan establecer marcadores en lo que se conoce como medicina de precisión, dentro del estudio de los aceites de oliva.

Además, ha resaltado que durante los dos días de celebración del congreso, se va a establecer una relación ya probada entre aceites de oliva y salud en todos los ámbitos (neurodegenerativas, cardiovasculares, problemas a nivel cognitivo, etc.).

El acto inaugural ha contado con las intervenciones, además, del diputado de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén, Francisco Javier Lozano; el director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero Velasco, y el director ejecutivo del Comité Oleícola Internacional, Jaime Lillo López.

También han intervenido el jefe del Departamento de Nutrición de la Harvard TH Chan School of Public Health de la Universidad de Harvard, Frank B.Hu, uno de los diez científicos más destacados mundialmente en el ámbito de la medicina, con trabajos fundamentales sobre el papel de la dieta y el estilo de vida en enfermedades como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares; Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra, el 7º investigador español más citado a nivel mundial en el ámbito médico, epidemiólogo de la nutrición imprescindible para entender la relación entre la salud y la dieta mediterránea, además de coordinador del proyecto Predimed.

Otras de las personalidades científicas más prestigiosas en el campo de la Salud y la Nutrición que se dan cita en este evento para mostrar los últimos descubrimientos en disciplinas tan punteras como la Medicina de precisión o la Metabolómica, llamadas a convertirse en revolución del sector médico, son Heather Eliassen, profesora de Epidemiología en Harvard y responsable de estudios sobre biomarcadores que permiten anticiparse años al diagnóstico de algunos tipos de cáncer o Pietro Ferrari, responsable de Nutrición en la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.

Respecto a las temáticas que centran esta sexta edición, son, por un lado, los efectos beneficiosos del AOVE para la salud de las personas, mediante la prevención del cáncer y de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, así como mediante el retraso del envejecimiento; por otro lado, el impacto del olivar en la salud global, mediante su incidencia en la sostenibilidad y el cambio climático.

Además, se abordarán durante estos dos días otros aspectos importantes relacionados con el consumo y la comercialización de los aceites de oliva, la nutrición saludable y la dieta mediterránea. Así mismo, el programa de esta edición, variado y multidisciplinar, incluye una jornada específica dedicada a la presentación de los hallazgos más recientes sobre la prevención de enfermedades crónicas del siglo XXI, con especial atención al papel de la metabólomica en el estudio de la dieta mediterránea.

De esta manera, este encuentro busca ser un espacio "enriquecedor", tanto para la comunidad científica como para profesionales, impulsando el conocimiento del aceite de oliva y la promoción de la salud mediante su adecuado consumo.

Además de un encuentro científico único, el programa cuenta con experiencias en torno al AOVE, como un showcooking con 'Estrella Michelin', visita a una almazara o catas guiadas para los asistentes a este encuentro internacional llegados de decenas de países.