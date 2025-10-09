La VI Gala del Humor 'Una esperanza para Celia' dará visibilidad este viernes en Jaén a las enfermedades raras

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VI Gala del Humor 'Una esperanza para Celia' se celebrará este viernes en Jaén para dar visibilidad a las enfermedades raras. Monologuistas como Crhistian García, Daniela Padrón, Rafa Frías, Makeba, Fernando Moraño, Manolo Lera y Jesús Piña, además de la actuación del grupo Coverland, forman parte de esta cita con la risa y la solidaridad.

La Asociación para la Investigación y Cura del Déficit del Factor V (Asdefav) impulsa esta iniciativa, prevista a las 20,30 horas en el Nuevo Teatro Infanta Leonor y dirigida por Eva y Qué. La humorista ha participado este jueves en su presentación, junto a María José Extremera, de la citada entidad; la concejala de Presidencia, Cultura y Turismo, María Espejo, y miembros del colectivo Viñeta 6.

"Además de mucho humor, está llena de solidaridad y de eso, precisamente, los jiennenses sabemos mucho", ha destacado la edil, quien ha recordado que todos los fondos recaudados se destinarán a la investigación y tratamientos que mejoren la calidad de vida de las personas que, como Celia, padecen enfermedades raras.

Al hilo, ha aprovechado la ocasión para animar a la ciudadanía a adquirir sus entradas, ya sea físicamente a un precio de 15 euros o, simbólicamente, a través de la fila 0.

"Es una oportunidad única de colaborar con esta causa y disfrutar de las actuaciones de monologuistas como Crhistian García, Daniela Padrón, Rafa Frías, Makeba, Fernando Moraño, Manolo Lera y Jesús Piña, además de la actuación musical del grupo Coverland", ha comentado. Además, ha dado las gracias a todas las personas y empresas que colaboran con esta gala y ha felicitado a Justo Fuentes, de Viñeta 6, por el diseño del cartel.

Por su parte, Extremera ha agradecido al Ayuntamiento la inclusión de la gala dentro del programa de la feria. Ha asegurado que "el evento lo merece porque es espectacular y no paras de reírte". "La gente se lo pasa fenomenal y no creo que haya algo más importante hoy día que la risa", ha afirmado.

La responsable de Asdefav ha incidido en que el objetivo es "dar visibilidad a las enfermedades raras" y ha expresado su agradecimiento a la ciudad de Jaén por su acogida, "porque las entradas ya casi están vendidas y de verdad".

Por último, la directora de la gala ha dicho tener "mucha suerte" al contar con "muy buenos amigos, cómicos muy cercanos que tienen un corazón que no les cabe en el pecho" y, siempre que se les pide colaborar, "vienen totalmente gratis".

"En Jaén hay mucho, mucho arte y tenemos que potenciar nuestra gente y la cultura de nuestra tierra", ha destacado Eva y Qué, quien ha animado a asistir al Nuevo Teatro Infanta Leonor para disfrutar de esta cita con el humor y la música.