La viceconsejera andaluza de Hacienda y cuatro exdirectivos acuden este martes a testificar por los contratos del SAS

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga la denuncia interpuesta el pasado año 2024 por los parlamentarios del PSOE-A en relación a posibles irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tramitados por procedimiento de emergencia desde el año 2021, ha citado para este martes, 18 de noviembre, a declarar en calidad de testigos a la que fuera interventora general de la Junta y actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, así como a dos ex altos cargos de la administración autonómica y dos exinterventoras.

En concreto, para este martes están citados también a declarar como testigos ante dicho juzgado de Sevilla el exdirector económico del SAS José Antonio Miranda y el exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, así como la exinterventora central del SAS Blanca Pons y su interventora adjunta, María Victoria López.

Así se recogía en una providencia de dicho juzgado notificada a las partes el pasado 9 de septiembre, en la que también se acordaba citar a declarar, pero en calidad de investigados y para el próximo 25 de noviembre, a la actual directora gerente del SAS, Valle García, y a sus dos antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

Además, en la misma providencia, el juez instructor solicitaba a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS la remisión del expediente que dio lugar a un informe sobre el proceso de verificación de los gastos con fondos europeos conforme al procedimiento establecido en la Instrucción 1/17 de la Dirección General de Fondos Europeos para la terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla.

El PSOE-A y Podemos, personados como acusaciones populares en este caso, solicitaron a principios de este mes de noviembre la suspensión de estas declaraciones hasta en tanto por parte de la Junta no se remitiera la "documentación solicitada" por el PSOE, al entender que la remitida por el Servicio Andaluz de Salud hasta ese momento era "insuficiente", si bien el juez acordó al día siguiente de dicha petición que no había lugar a dicha suspensión de las citaciones.

DENUNCIA POR "POSIBLES IRREGULARIDADES"

La treintena de parlamentarios del PSOE-A interpuso el año pasado una denuncia en los juzgados de Sevilla contra los dos citados exgerentes del SAS "por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias por el Servicio Andaluz de Salud en los años 2021-2023".

El citado juzgado de instrucción acordó, el 1 de octubre de 2024, incoar diligencias previas "por la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa". Posteriormente, en noviembre del año pasado, los diputados del PSOE-A presentaron una "ampliación de querella" por "posibles irregularidades en la contratación a través de procedimiento de urgencias por el Servicio Andaluz de Salud en el año 2024" contra la actual directora gerente del SAS, Valle García.

El juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla entendió que dicha querella y su posterior ampliación reunían "los requisitos exigidos por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", y los relatos que se exponían en ella revestían "los caracteres de un presunto delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio del resultado de la investigación", por lo que acordaba su admisión.