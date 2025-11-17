PSOE-A subraya que desde esta semana "van a desfilar por juzgados" por los contratos del SAS "cargos que puso Moreno"

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha llamado este lunes la atención acerca de que entre esta semana y la que viene --a partir de este martes, 18 de noviembre--, "van a desfilar por los juzgados cargos que puso" el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "a gestionar la sanidad pública", por las "muy serias sospechas" que hay en torno a la adjudicación de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tramitados por procedimientos de emergencia.

En una atención a medios durante su asistencia a una concentración ante el centro de salud de San Bartolomé de la Torre (Huelva), la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento se ha referido así a las citaciones previstas para este martes en calidad de testigos de la que fuera interventora general de la Junta y actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, así como de dos ex altos cargos de la administración autonómica y dos exinterventoras, y ello al hilo de una denuncia que interpusieron el año pasado los parlamentarios del PSOE-A por supuestas irregularidades en contratos del SAS, y por la que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla mantiene abiertas diligencias.

La próxima semana; en concreto, el miércoles 25 de noviembre, están citados a declarar, en calidad de investigados, la actual directora gerente del SAS, Valle García, y sus dos antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

A estas citaciones se ha referido María Márquez este lunes para subrayar que se trata de algo "grave", porque afecta a "los cargos que puso (Juanma) Moreno Bonilla a gestionar la sanidad pública, que es lo más sagrado que tenemos porque es quien nos salva ante la enfermedad".

La 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha remarcado que "van a desfilar por los juzgados" dichos cargos "porque hay muy serias sospechas" de que, "presuntamente con el dinero de todos, que tenía que servir para salvar la vida de los andaluces, han hecho lo que les ha dado la gana, han forrado los bolsillos de sus amigos de las clínicas y de los hospitales privados en Andalucía, dando dinero a dedo y sin control, troceando contratos, dándole a una misma empresa 400 contratos menores para que no hubiera concurso público y para que todo el mundo no pudiera concurrir en igualdad de oportunidades a ese dinero que es de todos, y dando contratos de emergencia cuando ya no había emergencia, a dedo y sin control".

"Los andaluces tienen que saber que en Andalucía, con la excusa de la pandemia, se han dado contratos de emergencia hasta para comprar adornos navideños, y eso es lo que se va a juzgar esta semana y la semana que viene en los juzgados de Andalucía", ha remarcado María Márquez, que ha afeado que, con "la gente enfadada, protestando, poniendo en riesgo su salud" en esta comunidad autónoma, hay "otros" que "están ganando dinero a costa del sufrimiento de la mayoría" ante las "políticas del PP" para "privatizar" la sanidad.

PROTESTAS POR "PRIVATIZAR" LA SANIDAD ANDALUZA

En esa línea, la vicesecretaria socialista se ha hecho eco de que en la concentración a la que ha asistido este lunes ante el centro de salud de San Bartolomé de la Torre había vecinos participando en ella "gritando" a favor de la "sanidad pública" y con la consigna de "Moreno Bonilla, dimisión".

Para María Márquez, "es imposible que el presidente" de la Junta "siga al frente" del Gobierno autonómico y "defienda, como merecemos los andaluces, la sanidad pública que necesita esta tierra", ya que ha hecho "todo lo contrario", es decir, "venderla 'a cachitos', privatizarla y destrozarla", según ha remarcado antes de poner de relieve que "las graves consecuencias" de esa política "son las que estamos sufriendo en municipios como San Bartolomé de la Torre", donde "ser de pueblo, tener un código postal u otro te hace tener mejor o peor sanidad, más o menos derechos".

Para la representante socialista, "no se entiende" que por parte del Gobierno de Moreno "se destroce la atención primaria, que es la puerta de entrada a la sanidad pública, de esta manera", y en esa línea ha denunciado que hay "medio millón de niños en Andalucía sin pediatra", y "un desmantelamiento de los médicos que deberían estar en los consultorios, en los centros de salud, atendiendo a los vecinos que se ponen enfermos y que tienen que venirse a las cinco, a las seis de la mañana, con frío, con lluvia, con calor, a esperar la cola como si estuviéramos en los años 40 o 50 y no tuviéramos sanidad pública, sino beneficencia", ha agregado.

"El Partido Popular está haciendo con la sanidad pública lo mismo de siempre, privatizarla, que los que tienen dinero pueden acudir a la sanidad privada y los que no, a la cola, a esperar", ha continuado criticando María Márquez, quien también ha afeado que el presidente de la Junta, mientras tanto, está "de gira presentando su libro con el síndrome del mal gobernante porque tiene mayoría absoluta", cuando, según ha apostillado la dirigente socialista, "las mayorías absolutas no pueden servir para destrozar la sanidad pública y que parezca que no le importa nada", mientras "hay protestas en las puertas de los centros de salud porque la gente no aguanta más", según ha zanjado.