Víctor Elías, de 'Los Serrano': "Creo que Andalucía será el sitio donde se retire"

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El músico y actor, Víctor Elías, ha asegurado que Andalucía será el sitio en el que se retire, mostrando así una vinculación "especialmente significativa" con la comunidad, recordando que vivió tres años en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Así, en una entrevista concedida a Europa Press, Elías ha repasado su trayectoria profesional y ha destacado la importancia de la serie en la que hacía de Guille, el hermano mediano en 'Los Serrano', confesando que la seria ha sido lo que le ha "sostenido en su vida".

A raíz del espectáculo que protagoniza y el libro que escribió sobre su historia, '#YoSotenido: Historia de un juguete casi roto', el intérprete ha reflexionado sobre el concepto de los denominados 'juguetes rotos', explicando que "los juguetes rotos son por lo que socialmente la gente espera de ti".

"Es la sociedad la que tiene que cambiar, el niño no tiene que dejar de trabajar y pasárselo bien", ha incidido, a la vez que ha reiterado que el problema son los adultos, que esperan que "ese niño el resto de su vida sea lo mismo toda la vida".

Al hilo de ello, lo ejemplificó con un niño que es futbolista y con 18 años decide ser abogado, y los padres "se tiran toda la vida diciéndole que tenía que haber sido futbolista porque habrían ganado mucho dinero", eso para Elías, "es un juguete roto".

En este análisis, ha criticado la presión social sobre los artistas infantiles, argumentando que "el problema son los adultos, que esperamos que ese niño el resto de su vida sea lo mismo toda la vida".

Elías ha recordado su experiencia en 'Los Serrano' como una auténtica "carrera universitaria", donde aprendió constantemente de profesionales con amplia experiencia. "Fue la oportunidad de hacer un máster constante de cinco años", ha explicado.

"EN ALGÚN MOMENTO ME APETECERÍA DIRIGIR ALGÚN ESPECTÁCULO"

Sobre su futuro profesional, Elías ha manifestado "su interés" por la dirección, aunque reconoce las dificultades, porque "no es lo suyo". Aún así, confirmaba que "en algún momento me apetecería dirigir algún espectáculo, pero me parece algo muy complejo".

A raíz de ello, recordaba su vida y trayectoria profesional, asegurando que "he cometido cagadas, muchísimas, me arrepiento de muchísimas, pero también me han traído a donde estoy", ha reflexionado, asegurando así que a su "Víctor niño" le diría que "no cambiase nada".

Así, Elías decía que en este momento "no tiene planteado" hacer un proyecto en Andalucía, aunque aseguraba que "me abro las puertas a quien quiera llamarme".

Con respecto al paso de la función por nuestra tierra, el entrevistado confesaba que al equipo les "hace muy felices" que puedan llegar a Andalucía.