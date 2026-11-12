El viento deja una docena de incidencias en la ciudad de Jaén, con daños en la Catedral y en el arbolado

Daños por el temporal de viento en el friso de la Catedral de Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) y otros servicios municipales, ha registrado un total de 12 incidencias en la capital durante la tarde y noche del miércoles como consecuencia de las fuertes rachas de viento asociadas a la alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos.

Ante esta situación, el Consistorio activó el Plan de Emergencia Local en fase de preemergencia tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal).

Entre las principales intervenciones de los bomberos y efectivos municipales destacan la retirada de cascotes desprendidos del friso de la Catedral de Jaén, la atención a diversas averías eléctricas provocadas por el temporal, así como la retirada de árboles, ramas, toldos desprendidos y el desplome de vallados y otros elementos inestables.

Asimismo, las fuertes rachas de viento han provocado daños materiales en instalaciones municipales. En concreto, la piscina cubierta de Las Fuentezuelas ha sufrido la caída de varios ventanales en la zona de las gradas. Desde el Ayuntamiento han precisado que este incidente no ha supuesto peligro para los usuarios, dado que previamente se había adoptado la decisión de cerrar las instalaciones municipales de forma preventiva.

El Patronato Municipal de Deportes ha informado de que los trabajos para asegurar la zona de las gradas de la piscina de Las Fuentezuelas darán comienzo una vez que se desactive la alerta meteorológica. Estas labores de reparación se llevarán a cabo de manera simultánea a la reapertura de las instalaciones, ya que son compatibles con el uso habitual de los vasos de la piscina y no impedirán la práctica deportiva.

Aunque el episodio de alerta naranja ya ha finalizado, el Ayuntamiento de Jaén ha recordado que durante la mañana de este jueves, y hasta las 14,00 horas, permanece activo el nivel de alerta amarilla por fuertes vientos.

Por este motivo, el Consistorio ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga la precaución y evite, en la medida de lo posible, transitar por zonas arboladas, espacios cercanos a elementos inestables o puntos susceptibles de sufrir desprendimientos. Los servicios municipales continuarán vigilando la evolución del tiempo para garantizar la seguridad y atender cualquier nueva emergencia.