El viento y el oleaje activan este viernes el aviso naranja en Cádiz y el calor el amarillo en Córdoba, Jaén y Sevilla

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas, el viento y el oleaje volverán a marcar la jornada de este viernes, 12 de julio. El calor pondrá en aviso amarillo a Córdoba, Jaén y Sevilla, mientras que el fuerte viento y los fenómenos costeros activarán el aviso naranja en Cádiz. Asimismo, Almería, Málaga y Granada estarán bajo aviso amarillo por estos dos fenómenos, a los que se suma Sevilla, donde el viento también motivará la activación de este nivel de alerta.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web oficial, consultada por Europa Press, las altas temperaturas motivarán la activación del aviso amarillo entre las 13,00 y las 21,00 horas en la campiña cordobesa y sevillana, así como en las comarcas jiennenses de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir. En estas zonas se esperan máximas de 38 grados, aunque de forma puntual podrían alcanzarse los 40ºC.

Por su parte, el viento será el principal protagonista de la jornada en la provincia de Cádiz, donde permanecerá activo el aviso naranja entre las 9,00 y las 21,00 horas en el litoral y la campiña. En estas áreas se prevén rachas de levante de hasta 90 kilómetros por hora. A partir de esa hora, el nivel de alerta descenderá a amarillo y se mantendrá así hasta el final del día.

Asimismo, el aviso amarillo por viento estará vigente en las comarcas del Estrecho y Grazalema. En el primer caso, la alerta permanecerá activa hasta la medianoche por rachas de levante que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora, mientras que en Grazalema se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

En cuanto al oleaje, el aviso naranja permanecerá activo entre las 6,00 y las 16,00 horas en el litoral gaditano y la zona del Estrecho. En estas áreas se prevé mar gruesa en el Estrecho al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar, con viento de levante de entre 62 y 74 kilómetros por hora (fuerza 8). A partir de las 16,00 horas, la alerta descenderá a nivel amarillo y se mantendrá hasta el final de la jornada, con vientos de levante de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en el Estrecho, al oeste de Tarifa, y mar adentro al sur de Trafalgar.

Por su parte, la provincia de Málaga también estará afectada por el viento. Hasta la medianoche permanecerá activo el aviso amarillo en las comarcas de Antequera y Ronda, donde se esperan rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora, con predominio de vientos del sureste. Del mismo modo, la comarca sevillana de la Sierra Sur estará bajo aviso amarillo durante toda la jornada por rachas de viento del sureste que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

En Almería, el viento activará el aviso amarillo en las comarcas de Poniente y Almería capital entre las 9,00 y las 21,00 horas, debido a rachas de levante de hasta 70 kilómetros por hora. Además, en esta misma zona se decretará el aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 12,00 y las 23,00 horas, una alerta que también afectará al Levante almeriense hasta el final del día. En ambos casos se esperan vientos del este y nordeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7), así como olas de entre dos y tres metros de altura.

Por último, la costa de Granada también permanecerá bajo aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 6,00 y las 23,00 horas. En esta zona se esperan vientos del este de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7), así como olas que podrían alcanzar los tres metros de altura.