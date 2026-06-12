El Ayuntamiento de Cádiz cierra parques públicos y pistas deportivas al aire libre por el aviso naranja por viento

Archivo - Una imagen de archivo de un parque de Cádiz capital. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que durante todo este viernes 12 de junio los parques públicos de la ciudad y las instalaciones deportivas al aire libre van a permanecer cerradas debido al aviso naranja por fuerte viento decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ya este pasado jueves, el consistorio gaditano comunicaba el cierre del Parque Genovés, uno de los puntos con mayor arboleda de la ciudad, para evitar posibles daños personales que pudieran derivarse de la alerta por viento que también estaba activada ayer.

Según ha informado la Aemet en su página web oficial, consultada por Europa Press, el viento sigue siendo el principal protagonista de la jornada en la provincia de Cádiz, con aviso naranja entre las 9,00 y las 21,00 horas en el litoral, que afecta a la capital, y la campiña de Jerez.

En estas áreas se prevén rachas de levante de hasta 90 kilómetros por hora. A partir de las 21,00 horas el nivel de alerta descenderá a amarillo y se mantendrá así hasta el final del día.

Asimismo, el aviso amarillo por viento estará vigente en las comarcas del Estrecho y Grazalema. En el primer caso, la alerta permanece activa hasta la medianoche por rachas de levante que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora, mientras que en Grazalema se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

En cuanto al oleaje, el aviso naranja está activo entre las 6,00 y las 16,00 horas en el litoral gaditano y la zona del Estrecho. En estas áreas se prevé mar gruesa en el Estrecho al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar, con viento de levante de entre 62 y 74 kilómetros por hora (fuerza 8). A partir de las 16,00 horas, la alerta descenderá a nivel amarillo y se mantendrá hasta el final de la jornada, con vientos de levante de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en el Estrecho, al oeste de Tarifa, y mar adentro al sur de Trafalgar.

Esta circunstancia de alerta en el Estrecho de Gibraltar ha motivado además que las navieras que operan en el Puerto de Tarifa con destino a Tánger, en Marruecos, hayan cancelado todas sus salidas para la jornada de este viernes. Sí está operando con normalidad la línea entre Algeciras y Tánger Med.