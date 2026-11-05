El VIII Festival Internacional de Flamenco Ciudad de Jaén se celebrará del 19 al 22 de noviembre

Presentación del VIII Festival Internacional de Flamenco Ciudad de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El VIII Festival Internacional de Flamenco Ciudad de Jaén se celebrará entre los próximos 19 y 22 de noviembre con una programación que incluye espectáculos como 'Maestros a escena', con "grandes figuras como Mara Rey, Claudia La Debla y Daniel Ramos", 'Flamencos del ronquío', con el Ensemble Vientos de Raíz' y jóvenes artistas, además de la entrega de la Silla Flamenca a la cantaora Ángeles Toledano.

Organizado por la Asociación Cultural Flamenca Ciudad de Jaén con el patrocinio del Patronato Municipal de Cultura, ha sido presentado este jueves por el presidente de este colectivo, Antonio El Tabanco; la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, y el delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, José Ayala.

También han participado el presidente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Patricio Lupiáñez; el director del Ensemble Vientos de Raíz del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, Israel Martín, y la diseñadora de Moda Flamenca Flor de Cerezo, Verónica Cerezo.

La edil ha valorado "la fuerte apuesta y simbiosis" entre su área y la citada asociación "por hacer visible este arte" y "posicionar a Jaén como ciudad del flamenco y situarla una vez más en el mapa", según ha informado el Ayuntamiento.

También ha resaltado la calidad de esta edición. "Habrá grandes actuaciones, como el ya reconocido espectáculo Flamencos del Ronquío, las tradicionales 'masterclass', actuaciones de calado en el Teatro Darymelia, el desfile de moda flamenca y, como fin de fiesta en la plaza de Santa María, el ya conocido flashmob", ha señalado.

Por su parte, Antonio El Tabanco ha trasladado el compromiso por el flamenco. "Queremos que este festival sea el encuentro para aficionados, para artistas locales y provinciales y que tengamos una cita lo más cercana a las grandes citas del flamenco como son el Festival de Jerez o la bienal de Sevilla", ha comentado.

De ahí que, según ha añadido, se ha "invitado a todo el mundo a participar de esta programación", con el objetivo de que "el flamenco se disfrute en el teatro, se aprenda en las aulas y se comparta en la calle".

El programa empezará el 19 de noviembre a las 20,30 horas en el Teatro Darymelia con el espectáculo 'Flamencos del ronquío', en el que actuarán el Ensemble de Vientos de Raíz, junto a jóvenes artistas flamencos. En el marco de esta cita, además, se entregará la Silla Flamenca, un reconocimiento que en esta ocasión se ha otorgado a la cantaora Ángeles Toledano.

El día siguiente llegará al mismo teatro 'Maestros a escena', con tres grandes artistas como la jerezana Mara Rey, Claudia la Debla, un nuevo valor del baile flamenco, y Daniel Ramos, primer bailarín de la compañía de Antonio Najarro.

"Una oportunidad en Jaén para disfrutar de estos tres artistas, cuya participación tendrá continuidad en la programación formativa del sábado y domingo", ha afirmado El Tabanco. Así, el 21 de noviembre, habrá distintas clases magistrales por bulerías de Mara Rey y de baile de Claudia La Debla; mientras que el domingo Daniel Ramos impartirá la última.

También el sábado 21 el salón de actos de Maristas abrirá sus puertas para acoger la actuación de 'Maren & Quito' de la Compañía Almazarte Danza, un espectáculo flamenco dirigido al público infantil y familiar. "Se trata de una compañía ubetense que ha realizado este espectáculo que acaba ser nominado a los premios PAD 'Andaluces de la Danza' en la categoría de mejor espectáculo revelación", ha explicado.

El día 22, a partir de las 14,00 horas, se cerrará esta edición con el desfile de moda flamenca Flor de Cerezo en la plaza de Santa María y el posterior 'flashmob' de baile, al que está invitada toda la ciudadanía, que podrá aprender la coreografía a partir de su publicación en redes sociales la próxima semana.