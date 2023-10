Villamandos ve un "hito" el modelo de financiación universitaria y PSOE y Vox exigen que se refleje en el Presupuesto

SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado que el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas de Andalucía "es un hito especialmente significativo y necesario para el avance" del sistema universitario y "sienta las bases para asegurar un servicio educativo público de calidad", mientras que PSOE y Vox exigen que se refleje en el Presupuesto.

Durante su intervención, Villamando ha señalado que "a pesar de algunos mensajes apocalípticos, que parecían desear que el modelo no viera la luz, el pasado 19 de septiembre el Consejo de Gobierno aprobó esta herramienta de gestión que otorga de mayor competitividad, una mayor estabilidad y garantía de financiación a nuestras universidades", y en el que "encontramos la seguridad jurídica, la certidumbre, una senda de crecimiento sin precedentes y la mejora del sistema universitario".

"Un modelo que no podríamos haber hecho solo desde la Junta de Andalucía y en el que ha sido fundamental el papel de las universidades y de sus aportaciones, con una negociación que ha superado las 50 horas", ha subrayado el consejero, quien ha recordado que en 2012 "no contábamos con un modelo de financiación en Andalucía" y "todos los años la discusión por el presupuesto era una auténtica discusión con una altísima intensidad, con gran incertidumbre, descoordinación y dificultad de planificación estratégica".

Por eso, "el compromiso de nuestro presidente desde el primer momento fue solucionar esa situación, dar certidumbre y dar estabilidad, que se basa en contratos programa, en una cláusula de salvaguarda que garantiza que nuestras universidades no van a recibir nunca menos que el año anterior y, además, no solo no van a recibir menos, sino que aquellos incrementos salariales que son de obligado cumplimiento van a estar incorporados".

"Venimos de una época en la que se han generado deudas millonarias con nuestras universidades, más de 800 millones de euros, y eso no estamos dispuestos a que vuelva a pasar. Y por eso el nuevo modelo es sin duda un hito especialmente significativo y necesario para el avance de nuestro sistema universitario y sienta las bases para asegurar un servicio educativo público de calidad", porque hará que las universidades "sean más competitivas, más modernas y más eficientes en beneficio del conjunto de la sociedad andaluza".

Por último, ha subrayado que "algo estaremos haciendo porque es un modelo de financiación que ya ha sido solicitado por parte de algunas conferencias de rectores de otras comunidades autónomas que nos han solicitado no solamente el texto sino también las claves para llevarlo a cabo y la clave para la negociación entre las universidades y los rectores".

El diputado socialista José Aurelio Aguilar ha asegurado que para que este sistema de financiación "no se convierta en el sistema desengaño necesita que cuando veamos negro sobre blanco los presupuestos" esa sonrisa del consejero "sea compartida por todos los que defendemos la universidad pública", ya que el modelo de la anterior legislatura "amenazaba ruina a alguna de las universidades andaluzas".

"Ojalá no pase esto también con este modelo de financiación que se ha aprobado ahora con el consenso de todos; pero el modelo va a depender esencialmente de que se le dote económicamente y de las disponibilidades presupuestarias", ha insistido el diputado socialista, quien ha destacado que su grupo "está a la expectativa".

Por su parte, el diputado de Vox Alejando Hernández ha señalado que el modelo de financiación "es un debate recurrente", pero al final "estamos hablando de algo que todavía no hemos visto, porque conocemos las líneas fundamentales y los principios rectores, pero habrá que verlo en los próximos presupuestos". No obstante, reconoce que "supone un avance de lo que se tenía, pero habrá que ver cómo funciona y cómo acaba de encajar con todas las universidades".

Ha añadido que "hay muchas cosas que nos cuesta creer que, al menos en un primer momento, puedan conseguirse" como "obtener una financiación propia que llegue al 30%, que sería lo deseable", y tampoco "ven muy claro" esa diferenciación entre contratos programas estructurales y contratos programas estratégicos. "Queremos ver los presupuestos", ha insistido.

Finalmente, el popular José Carlos García ha afeado la ausencia en el debate de Por Andalucía y Adelante Andalucía que "se llenan tanto la boca diciendo que defienden el sistema público andaluz", toda vez que ha destacado que el nuevo modelo, el 'modelo Villamandos', "ofrece un marco financiero que da estabilidad y certidumbre a nuestras instituciones académicas, garantiza la suficiencia financiera y establece una línea estratégica que nunca garantizaron y tuvieron los anteriores modelos socialistas".