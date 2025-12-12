Villanueva de Córdoba impulsa alegaciones al POTA de la Junta para incluir la Circunvalación Sur

El alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes. - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba (Córdoba) ha iniciado una campaña para que la Circunvalación Sur del municipio sea incluida en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), recientemente publicado por la Junta de Andalucía, en concreto el pasado 28 de octubre, pues en "la versión actual del POTA, esta infraestructura no aparece contemplada, ni siquiera como proyecto futuro".

En este sentido y en una nota, el Ayuntamiento de la localidad ha señalado que, "con el fin de garantizar que la voz de los vecinos sea escuchada", se ha invitado a la ciudadanía, así como a asociaciones legalmente constituidas, a "presentar alegaciones individuales o colectivas durante el período de exposición pública, que se extiende durante todo el mes de diciembre".

Así se ha manifestado en el Foro de Participación Ciudadana organizado este jueves por el Ayuntamiento junto a más de 50 asociaciones, en el que se ha informado y orientado "a los vecinos y a los representantes de las entidades asistentes de la necesidad de demandar esta infraestructura por ser vital para el municipio", según ha expuesto en el encuentro el alcalde, Isaac Reyes.

Reyes ha explicado que "para facilitar la participación de todos los vecinos", el Consistorio "pondrá a disposición varios recursos como el registro de entrada de la ventanilla única del Ayuntamiento, para quienes no dispongan de medios digitales" y "la puesta en marcha de mecanismos de publicidad de la alegación presentada por el Ayuntamiento, para que los vecinos puedan sumarse".

Además, se facilitará "el acceso directo mediante enlace en la sede electrónica del Ayuntamiento, para quienes cuenten con certificado digital". Igualmente, se abordará el tema en el próximo Pleno municipal, con el objetivo de buscar el respaldo de la iniciativa por parte de toda la Corporación.

De este modo, el Ayuntamiento realiza un llamamiento a la "participación masiva" de la ciudadanía, recordando que el plazo de alegaciones es "limitado" y que su participación es "clave para que la Circunvalación Sur sea tenida en cuenta en la planificación territorial de Andalucía".

BALANCE DEL PROYECTO DEHESA CIRCULAR

El debate sobre la necesidad de alegar al POTA con respecto a la Circunvalación Sur se ha abordado en el que ha sido el tercer foro de los presupuestos participativos. Precisamente, en este tercer foro se ha debatido el balance del proyecto Dehesa Circular ODS, que ha sido planteado el año pasado y que ha servido para desarrollar acciones de formación enfocadas a la conservación de la dehesa entre agricultores, ganaderos y distintos sectores y a apoyar diversas actividades de la XXV Feria del Jamón de Bellota 100% ibérico.

Como nuevos proyectos para 2026, el foro ha aprobado como iniciativa de inversión el programa 'Entrepiedras', que contará con una partida de 25.000 euros, para mantener y revitalizar la tradición de las paredes de piedra que se utilizan en las dehesas de Villanueva de Córdoba, aportando formación a jóvenes que quieran dedicarse a la construcción y rehabilitación de estos muros.

Además, en el foro se han abordado los proyectos finalistas presentados por las asociaciones, que han resultado ser el 'Día Intercentros', promovido por las Ampas de los centros de la localidad, y la 'Ruta por la dehesa Kids', presentada por la Asociación Dejando Fuélliga y con la que pretende concienciar a los niños sobre la importancia de la dehesa.

También se ha tratado el proyecto una feria y un concurso de arrastre mulos, presentada por la Asociación del Caballo Encina Enana, y un proyecto de revitalización del Carnaval, presentado por la Asociación El Colorete, que finalmente ha sido la propuesta ganadora, por lo que contará con 5.000 euros de subvención, que serán aportados por el Ayuntamiento. También colaboran la Fundación La Caixa y el Grupo EVC, de Villanueva de Córdoba.