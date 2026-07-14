Villanueva de la Reina (Jaén) contará con 5,8 millones para infraestructuras y ayudas al sector agrario

Encuentro entre el subdelegado Manuel Fernández y el alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alvés - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha movilizado más de 5,8 millones de euros para Villanueva de la Reina (Jaén). Esta inversión está destinada a la recuperación de las infraestructuras municipales y agrícolas que resultaron afectadas por los temporales registrados a principios de año.

Por un lado, el Ayuntamiento de la localidad contará con una partida de 1.096.644,63 euros para acometer un total de 14 actuaciones de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos e instalaciones municipales dañadas por las inundaciones del pasado 27 de enero.

Estas obras, enmarcadas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, estarán financiadas al 100% por el Ministerio de Política Territorial, incluyendo los gastos de gestión, seguimiento y justificación.

Entre las intervenciones previstas en puntos estratégicos del municipio se encuentran la ejecución de aliviaderos de pluviales en la Avenida de Europa y en el Polígono Industrial El Calvario; la mejora del colector de saneamiento en la calle Santa Potenciana; y obras de fábrica en el Parque Inundable del Encantado y en parcelas de los polígonos 7 y 9.

Asimismo, se actuará en espacios públicos como el Cementerio Municipal, el Centro de Salud, el Parque del Guadalquivir, el Polideportivo Municipal, el Recinto Ferial, la Residencia de Mayores y la zona recreativa El Batanejo.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, que ha visitado el municipio acompañado por el alcalde, Blas Alvés, ha destacado el trabajo técnico y administrativo del Consistorio para presentar los proyectos en tiempo y forma, incidiendo en que este programa no solo repara daños, sino que mejora la prevención ante futuras avenidas torrenciales.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está procediendo al pago de 4.705.802,98 euros a los titulares de 397 explotaciones agrarias de Villanueva de la Reina afectadas por las lluvias de principios de año. A ello se suma una partida de 1,8 millones de euros, financiada íntegramente por el Gobierno de España, para la reparación de 24 caminos rurales.

El subdelegado ha apuntado que la provincia de Jaén lidera en Andalucía la recepción de ayudas a agricultores, con un balance de 41.787 beneficiarios y 368 millones de euros, a los que se añade un segundo pago de 8.175.875,03 euros destinado a 994 beneficiarios de la provincia.

Estas inversiones en Villanueva de la Reina se integran en un paquete global de más de 400 millones de euros movilizado por el Gobierno de España para la reconstrucción y mejora de infraestructuras en 94 municipios de la provincia de Jaén.

Según ha detallado Fernández, Jaén es la provincia que recibe un mayor volumen de recursos para entidades locales con cargo al Real Decreto-ley de ayudas por el temporal, con alrededor de 2.500 actuaciones previstas en todo el territorio jiennense.