Villatorres (Jaén) ya tiene nuevo alcalde del PP en virtud a su acuerdo de gobierno con el PSOE

VILLATORRES (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

Villatorres (Jaén) ya tiene nuevo alcalde del PP en virtud al acuerdo de gobierno que socialistas y 'populares' alcanzaron tras las elecciones municipales de 2023 con el objetivo de acabar con doce años de gobierno de IU en el municipio. Se trata del sexto en la provincia de Jaén donde hay cambios en la alcaldía desde que comenzó el presente mandato.

Tras los comicios municipales de 2023, PSOE y PP acordaron unir sus votos para desbancar a IU que fue la fuerza más votada tras concurrir bajo las siglas de Para la Gente y con la que consiguieron cuatro ediles, según han confirmado fuentes de IU a Europa Press.

De esta forma, los cuatros concejales del PSOE y los tres ediles del PP, acordaron que el PSOE gobernaría dos años y cinco meses, para seguidamente dar paso al PP, que ostenterá la Alcaldía durante un año y cinco meses.

En el caso de Villatorres, el acuerdo recogía que el equipo de gobierno seguiría siendo el mismo, sólo habría cambio de alcalde y teniente de alcalde. Así, tras el pleno de este miércoles, Francisco Almagro (PP) se ha convertido en el nuevo alcalde con los votos de su partido y PSOE y sustituye así a Diego Calles (PSOE), primer edil hasta este miércoles y que pasa a ser primer teniente de alcalde.

Desde el principio, IU ha sido muy crítico con el acuerdo entre el PSOE y PP y ante esta alternancia con los 'populares', ha calificado la decisión como "un error histórico y una traición absoluta a los vecinos del municipio y a los propios votantes del PSOE". Para IU, este pacto fue "una auténtica vergüenza para el socialismo a todos los niveles, aunque nadie dentro del partido fue capaz de frenarlo".