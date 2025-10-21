La violinista jamaicana Ellinor D'Melon será protagonista en el concierto de la Orquesta de Córdoba

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba ofrecerá este jueves, 23 de octubre, en el Gran Teatro su segundo concierto de la temporada, titulado 'Destellos de Juventud', y recibirá como invitadas a la violinista jamaicana Ellinor D'Melon y la directora Beatriz Fernández.

Según ha indicado la formación musical en una nota, 'Destellos de Juventud' propone un viaje sonoro a través de tres joyas clásicas, 'La Obertura en do mayor' de Fanny Mendelssohn; el virtuosismo y lirismo del 'Concierto para violín nº3' de Mozart, y la vitalidad renovadora de la 'Sinfonía nº 1' de Schumann, 'Primavera', tres formas musicales consolidadas en el Romanticismo: la obertura, el concierto y la sinfonía. Las tres obras reunidas en este programa establecen un diálogo entre tradición y modernidad.

Bajo la dirección de Beatriz Fernández y con la participación de su principal artista invitada, la violinista jamaicana Ellinor D'Melon, el programa comienza con la 'Obertura en do mayor' de Fanny Mendelssohn, obra poco frecuente en las salas de conciertos. Esta obertura destaca por su riqueza armónica y una escritura orquestal que revela la fuerza creativa de una compositora injustamente relegada durante siglos.

A continuación, la joven violinista Ellinor D'Melon interpretará el 'Concierto para violín nº3' de Wolfgang Amadeus Mozart, una partitura llena de encanto, elegancia y momentos de profundo lirismo, escrita por el genio de Salzburgo a los 19 años. El concierto culmina con la 'Sinfonía nº 1, Primavera' de Robert Schumann, una obra que irradia entusiasmo y optimismo. Compuesta en apenas un mes, es un brillante ejemplo del romanticismo temprano alemán, con su colorido orquestal y exaltación poética.

Este concierto supone una oportunidad para disfrutar de joyas del repertorio sinfónico bajo la batuta de una de las directoras más interesantes del panorama actual y con una joven solista que ya destaca en escenarios de todo el mundo.

Las entradas para el concierto están disponibles en 'www.orquestadecordoba.org' y en la taquilla del Gran Teatro. El público podrá disfrutar, además, de un encuentro previo divulgativo y participativo que tendrá lugar a las 18,45 horas en la Sala de Telares del Gran Teatro, a cargo de los protagonistas del concierto.