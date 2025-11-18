Vithas Andalucía impulsa el uso de tecnología láser y robótica para el tratamiento de patologías urológicas

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales Vithas en Andalucía han destacado su "apuesta decidida por la tecnología médica de precisión y por la cirugía mínimamente invasiva" con el objetivo de ofrecer soluciones "más seguras, eficaces y personalizadas". Con motivo del Día Mundial de la Salud del Hombre, que se conmemora cada 19 de noviembre, Vithas Andalucía ha resaltado esta apuesta así como que la hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una de las patologías "más frecuentes" entre hombres mayores de 50 años.

Según ha informado Vithas Andalucía en una nota, "se estima que afecta a más del 60% de los varones en esa franja de edad y puede provocar síntomas urinarios que deterioran notablemente la calidad de vida". En concreto, según ha informado el grupo, en el Hospital Vithas Almería, el uso del láser Holmium ha transformado el abordaje de esta enfermedad. Esta tecnología, conocida como Enucleación prostática con láser Holmium (HoLEP), permite eliminar el tejido prostático obstructivo mediante energía láser, sin necesidad de cirugía abierta.

En este sentido, el doctor Harold Almonte, urólogo del hospital, ha explicado que "el láser Holmium se ha consolidado como una de las técnicas más eficaces y seguras para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata". Al ser mínimamente invasiva, ha indicado el doctor, "reduce el riesgo de sangrado, evita incisiones externas y permite que el paciente reciba el alta en menos de 24 horas".

Además de su seguridad, el HoLEP ofrece resultados duraderos, incluso en próstatas de gran tamaño, y "mejora de manera significativa la calidad de vida y el confort del paciente", ha subrayado el especialista. El sistema permite "coagular, cortar y vaporizar el tejido con una precisión milimétrica, lo que ha hecho de esta técnica la nueva referencia en cirugía prostática avanzada".

Asimismo, coinciden con él en Vithas Granada en que "es fundamental prestar atención a síntomas como la dificultad o el aumento de la frecuencia al orinar, la presencia de sangre en la orina o el semen, el dolor o molestias en la zona lumbar o genital o la disfunción eréctil", ha explicado el doctor Fernando Vázquez, miembro del equipo de urología del hospital. Estos signos pueden estar relacionados con patologías como la hiperplasia benigna de próstata, infecciones urinarias, cálculos o incluso con enfermedades oncológicas que, diagnosticadas a tiempo, tienen un mejor pronóstico, ha detallado.

Además, desde Vithas Granada han indicado que en los últimos años los avances en urología han permitido ofrecer tratamientos cada vez más eficaces y menos invasivos. Actualmente, destacan las técnicas de enucleación con láser para la cirugía de próstata como las que aplican en Vithas Granada, la laparoscópica para el cáncer urológico y los tratamientos para la disfunción eréctil, incluida la prótesis, que "han demostrado su efectividad y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de estos hombres", han explicado.

Por otro lado, la cirugía robótica aplicada al cáncer de próstata se ha consolidado como "la técnica más avanzada para preservar la calidad de vida del paciente". En concreto, gracias al uso del robot Da Vinci en Vithas Sevilla, el equipo de cirujanos urológicos realizan "prostatectomías radicales con una precisión milimétrica, reduciendo al mínimo el riesgo de secuelas funcionales". Tal y como ha explicado el doctor Antonio Medina González, especialista en urología del equipo Suturo en Vithas Sevilla, "la combinación entre la tecnología del robot Da Vinci y la experiencia del cirujano aumenta la tasa de éxito en la preservación de la función eréctil y la continencia urinaria".

Esta técnica, menos invasiva que la cirugía tradicional, según han explicado, "traduce los movimientos del especialista en tiempo real, evitando daños en estructuras nerviosas y garantizando una recuperación más rápida y segura". La figura del cirujano es "clave" en este procedimiento, pues "el robot no opera por sí solo, sino que es guiado por manos expertas desde una consola", ha recordado el especialista sevillano.

En este sentido, el doctorn Medina ha subrayado que es fundamental conocer la trayectoria del profesional que maneja el sistema. Así, el equipo Suturo en Vithas Sevilla ha superado las 1.000 intervenciones robóticas, posicionándose como referente nacional en cirugía urológica mínimamente invasiva. Además, en Vithas Xanit Internacional cuentan con una Unidad de Proctología especializada, liderada por el doctor Luis Lobato, cirujano general y responsable de la misma. "Está formada por profesionales de referencia y equipada con tecnología avanzada para ofrecer diagnósticos precisos y tratamientos mínimamente invasivos".

El objetivo de dicha unidad es "acompañar al paciente con un enfoque personalizado, garantizando seguridad y confort en cada procedimiento", han detallado. Por último, el doctor Lobato ha explicado que patologías como hemorroides, fisuras, fístulas, enfermedades inflamatorias y de transmisión sexual afectan tanto a hombres como a mujeres, pero quizás los hombres tienden a retrasar la consulta por pudor o desconocimiento.

Además, ha añadido que la prevención mediante revisiones periódicas y hábitos saludables "es fundamental para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida". "Romper tabúes y hablar abiertamente de estos problemas es el primer paso para cuidar la salud integral", ha resaltado el doctor. En el Día Mundial de la Salud del Hombre, todos los hospitales de Vithas Andalucía han hecho un llamamiento para que "prioricen su salud y no ignoren síntomas".