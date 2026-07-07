Vithas Granada advierte de los riesgos de las alergias en época estival: "Pueden comprometer la salud si no se tratan"

El alergólogo y especialista de Vithas Granada, Julián López Caballero. - VITHAS GRANADA

GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial de la Alergia, que se celebra el 8 de julio, los profesionales de Vithas Granada han precisado que las alergias "no terminan con la primavera". Aunque la polinización de muchas especies ya ha finalizado, durante los meses de verano aumentan las consultas relacionadas con las picaduras de insectos, determinadas alergias alimentarias, algunos pólenes estivales y las reacciones a medicamentos, "situaciones que pueden comprometer la salud si no se diagnostican y tratan adecuadamente".

Por su parte, el alergólogo y especialista de Vithas Granada, Julián López Caballero, ha explicado que "existe la falsa creencia de que las alergias desaparecen cuando termina la primavera, pero durante el verano atendemos numerosas consultas por reacciones alérgicas que pueden llegar a ser graves, especialmente las provocadas por picaduras de abejas y avispas o por determinados alimentos consumidos con más frecuencia durante las vacaciones", según ha concretado la institución sanitaria en una nota.

Según el doctor, las actividades al aire libre incrementan la exposición a insectos como abejas y avispas, responsables de algunas de las reacciones alérgicas más severas. "Las personas que ya han sufrido una reacción generalizada tras una picadura deben ser valoradas por un alergólogo, ya que existen tratamientos, como la inmunoterapia con veneno, capaces de reducir de forma muy significativa el riesgo de nuevas reacciones graves", ha señalado López Caballero.

El verano también favorece un mayor consumo de frutas, mariscos y otros alimentos que pueden desencadenar alergias en personas predispuestas. "Muchas personas descubren una alergia durante el verano porque están más expuestas a situaciones diferentes: comen fuera de casa con más frecuencia, prueban nuevos alimentos o toman medicamentos que habitualmente no utilizan", mientras que "cuando aparece una reacción, lo importante no es solo tratarla, sino averiguar qué la ha provocado para prevenir episodios futuros, que en algunos casos pueden ser más intensos", ha apostillado.

A ello se suma que determinados pólenes y hongos ambientales mantienen actividad durante los meses estivales, por lo que algunas personas continúan presentando síntomas respiratorios como estornudos, congestión nasal, picor ocular o dificultad respiratoria.

"Ante síntomas repetitivos o reacciones intensas es importante no recurrir únicamente a la automedicación. Identificar correctamente el alérgeno responsable permite establecer medidas preventivas, evitar exposiciones innecesarias y ofrecer el tratamiento más adecuado para cada paciente", ha añadido el especialista.

Con motivo del Día Mundial de la Alergia, el hospital ha insistido en la importancia de la prevención, puesto que la alergia respiratoria no sólo se da en primavera. Otros tipos de reacciones alérgicas, aunque están presentes todo el año, se incrementan en la época estival, como la alergia cutánea, alimentaria o las causadas por el veneno de himenópteros.

Las pruebas diagnósticas y la valoración por un especialista permiten confirmar el origen de la alergia y diseñar un tratamiento personalizado que mejore la calidad de vida del paciente y reduzca el riesgo de complicaciones futuras.