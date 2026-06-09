Vithas Granada apunta que diagnóstico precoz y avances tecnológicos transforman el tratamiento de tumores cerebrales

El coordinador del Instituto de Neurociencias Vithas (INV) en Granada y especialista en Neurocirugía, el doctor Ángel Horcajadas, en el quirófano de Vithas Granada. - VITHAS GRANADA

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

En el marco del Día Mundial de los Tumores Cerebrales, celebrado el 8 de junio, el coordinador del Instituto de Neurociencias Vithas (INV) en Granada y especialista en Neurocirugía, el doctor Ángel Horcajadas, ha destacado la importancia del diagnóstico precoz y de los avances tecnológicos que están transformando el tratamiento de estas patologías, permitiendo mejorar tanto la supervivencia como la calidad de vida de los pacientes.

Según ha emitido Vithas en una nota, los tumores cerebrales constituyen "uno de los mayores retos de la medicina moderna por su complejidad diagnóstica y terapéutica". Aunque representan, según datos del National Cancer Institute, menos del tres por ciento de todos los cánceres diagnosticados, su impacto sobre funciones esenciales como el lenguaje, el movimiento, la memoria o la visión los convierte en una patología "especialmente relevante desde el punto de vista sanitario y social".

"Hoy disponemos de herramientas que nos permiten intervenir con una precisión impensable hace apenas unos años. La neuronavegación, la monitorización neurofisiológica intraoperatoria, la cirugía guiada por fluorescencia y los avances en biología molecular están mejorando tanto la supervivencia como la calidad de vida de los pacientes", ha explicado el doctor Horcajadas.

En contexto, el equipo de Neurocirugía de Vithas Granada cuenta con una "amplia experiencia" en el tratamiento de "patologías neurológicas complejas". Entre las intervenciones realizadas destaca la extirpación completa de un meningioma intraventricular de seis centímetros mediante una cirugía de más de nueve horas de duración, tras la cual la paciente recibió el alta hospitalaria tan solo cuatro días después y sin secuelas neurológicas.

Asimismo, la unidad cuenta con tecnología de última generación además de un equipo de "amplia experiencia". "Nuestro objetivo no es únicamente eliminar el tumor. Buscamos preservar al máximo las funciones neurológicas y garantizar que el paciente pueda retomar su vida cotidiana en las mejores condiciones posibles", ha añadido el especialista.

Así, los expertos han precisado que síntomas persistentes como dolores de cabeza progresivos, alteraciones visuales, pérdida de fuerza, problemas del habla, trastornos del equilibrio o crisis epilépticas pueden requerir una valoración neurológica especializada.

Al hilo, aunque la mayoría de los dolores de cabeza no están relacionados con un tumor cerebral, la aparición de síntomas neurológicos asociados debe motivar una consulta médica para descartar patologías graves, según ha añadido la institución sanitaria.

En suma, el Instituto de Neurociencias Vithas (INV) reúne a profesionales de distintas especialidades implicadas en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neurológicas, entre ellas Neurocirugía, Neurología, Neuropediatría, Neurofisiología, Neurorradiología, Psiquiatría y Neurorrehabilitación.

Desde su creación en 2023, el Instituto de Neurociencias Vithas ha consolidado un modelo basado en la colaboración multidisciplinar y en la incorporación de tecnología avanzada para el abordaje de patologías neurológicas complejas. Este modelo asistencial permite ofrecer una atención coordinada desde el diagnóstico hasta el tratamiento, la recuperación funcional y el seguimiento posterior, "garantizando una atención personalizada para cada paciente".

"Los tumores cerebrales requieren una visión global del paciente. La coordinación entre especialistas resulta fundamental para diseñar la mejor estrategia terapéutica y lograr los mejores resultados tanto desde el punto de vista oncológico como funcional", ha señalado el doctor Horcajadas.

Con este tipo de iniciativas de concienciación, los especialistas insisten en la necesidad de "seguir impulsando la investigación en neurooncología, favorecer el acceso a tecnologías diagnósticas avanzadas y promover iniciativas de concienciación que contribuyan a un diagnóstico más precoz".

"Cada avance científico se traduce en nuevas oportunidades para nuestros pacientes. La investigación, la innovación y el trabajo multidisciplinar seguirán siendo claves para mejorar el pronóstico de los tumores cerebrales en los próximos años", han concluido el doctor Ángel Horcajadas.