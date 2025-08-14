Vithas Granada recomienda respetar la pauta de medicación durante las vacaciones de verano

GRANADA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Granada ha lanzado este jueves una serie de recomendaciones para este verano, entre ellas, un recordatorio de la importancia de mantener la pauta en los tratamientos médicos durante los viajes vacacionales, así como evitar el uso indebido de medicamentos sin prescripción.

Según ha informado la entidad en una nota, esta tendencia, habitual en los meses estivales, puede derivar en "descompensaciones, en una reactivación de enfermedades crónicas que estaban controladas o incluso, en un ingreso médico en los casos más graves".

"Durante el verano observamos con frecuencia que pacientes con enfermedades como hipertensión, diabetes, epilepsia o trastornos relacionados con el tiroides, interrumpen su medicación o la modifican sin consultar con un profesional, lo que puede tener consecuencias negativas para su salud", ha explicado el doctor-coordinador de Urgencias del Hospital Vithas Granada, Pedro Echeverría.

Asimismo, Vithas Granada ha indicado que en verano, es común que se registre un aumento en las consultas de urgencia relacionadas con efectos adversos por automedicación o descompensaciones por abandono de los tratamientos prescritos o modificación de la pauta.

"Viajar o cambiar la rutina no debe ser una excusa para descuidar la medicación. Nuestra recomendación es planificar con antelación, llevar la cantidad suficiente para todo el viaje, y consultar con su médico antes de hacer cualquier cambio en la pauta habitual", ha añadido el doctor Echeverría.

Por otro lado, ha apuntado que "la automedicación con antiinflamatorios, antibióticos o ansiolíticos -especialmente sin seguimiento médico- puede ser peligrosa, agravando patologías previas o generando efectos secundarios severos". Además, ha recomendado prestar atención al almacenamiento correcto de los medicamentos, ya que el calor y la humedad pueden afectar su eficacia. "Es fundamental mantenerlos fuera de fuentes de calor directo y nunca dejarlos en el coche o bajo el sol", ha señalado el especialista.

Finalmente, el Hospital Vithas ha presentado cinco recomendaciones para seguir cuidando la salud este verano. En primer lugar, "no suspender tratamientos sin consultar con el profesional que los indicó"; en segundo lugar, "llevar siempre la receta o un informe médico actualizado si se viaja"; en tercer lugar, "mantener horarios regulares de toma de medicación, aunque cambie la rutina"; cuarto, "evitar automedicarse o compartir medicamentos con otras personas", y por último, "conservar los fármacos en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar".