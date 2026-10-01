Vivas insiste en sus llamadas sin respuesta a Moncloa por la crisis de Ceuta: "Están registradas y podemos demostrarlas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Morenos (i) y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d) durante el encuentro del día de hoy. A 1 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente de la Junta de Andalu - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha aseverado este jueves que no ha "mentido en ningún momento" a la hora de relatar las llamadas que realizó a la Presidencia del Gobierno entre los pasados días 27 y 30 de julio, sin que obtuvieran respuesta del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha enfatizado que "están registradas" y se pueden "demostrar".

Así lo ha manifestado el presidente ceutí a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido este jueves con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

Vivas se ha pronunciado así al día siguiente de la declaración que como testigo prestó ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos a finales del pasado mes de julio.

Tras su reunión con el presidente andaluz, Juan Vivas ha incidido en señalar que las llamadas que realizó "a Moncloa" entre los días 27 y 30 de julio "están registradas", y comenzaron el mismo día 27 "a las ocho y media de la mañana" para "transmitir la difícil situación que estábamos viviendo".

"Esa llamada fue contestada por el director de gabinete del presidente, y en esa contestación nos dijo que estaba sobre el asunto, que se iba a poner en contacto con los ministerios competentes, y poco más o menos que estuviéramos tranquilos", ha explicado Juan Vivas, que ha agregado que, posteriormente, "ese mismo día, a la una de la tarde aproximadamente, volvimos a llamar y volvió a contestarnos el director de gabinete" de Sánchez, y "nos dijo que seguía estando en ello, pero que necesitaba tiempo".

Vivas ha seguido relatando que, "por la tarde de ese mismo día", 27 de julio, "hicimos cuatro llamadas" desde Ceuta y "no fue contestada ninguna", y "sobre las ocho de la tarde, a las ocho y veinte, pusimos un mensaje" que "fue contestado por el director de gabinete, diciéndonos que la comunicación que necesitáramos teníamos que obtenerla a través de la Delegación de Gobierno en Ceuta".

"Nos estaban diciendo poco más o menos, o así lo interpretamos", que "aquí no llamen más, que aquí no tenemos nada que decir, salvo lo que diga el delegado del Gobierno, que es nuestro interlocutor con el gobierno de la ciudad en relación con esta crisis", ha manifestado el presidente ceutí antes de remachar que "estos son los hechos, y están registradas las llamadas y podemos demostrar que se hicieron".

Vivas ha agregado que si hablaba "con el director de gabinete" de Sánchez, entiende que "el director de gabinete hablaba con el presidente" del Gobierno, y él piensa que si el jefe del Ejecutivo "le daba al asunto que estaba ocurriendo la importancia y la entidad que tenía, nos hubiera llamado". "Es decir, yo creo que nos debería de haber llamado", ha apostillado.

El presidente ceutí ha añadido que el día 30 de julio, cuando se produjo "la invasión" a la ciudad autónoma, llamó "a Moncloa, y a las 12,00 horas nos contestó el director de gabinete diciendo que el presidente no tenía por qué hablar conmigo, que era un asunto de inmigración y que, por tanto, estaba tratándose de manera debida y adecuada".

Sin embargo, "a las 13,00 horas" sí le "llamó el presidente del Gobierno", según ha confirmado Vivas, que ha especificado que aquella "es la única llamada" que ha "recibido del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez. "Lo que le estoy diciendo es absolutamente cierto y lo podemos demostrar", ha zanjado el dirigente ceutí en respuesta a los periodistas.