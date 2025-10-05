Víznar (Granada) buscará la colaboración de Bellas Artes para el memorial a las víctimas del franquismo

GRANADA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Víznar (Granada) buscará la colaboración de la Universidad de Granada para el diseño del memorial para dignificar a las víctimas de la represión franquista que han sido exhumadas en el entorno del Barranco y que, al no ser identificados sus restos, no han podido ser entregados a sus familiares para recibir una sepultura digna.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un Real Decreto por el que el municipio de Víznar recibirá 50.000 euros para erigir el mausoleo que acogerá los restos de estos represaliados y que se situará a la entrada del cementerio, según ha detallado a Europa Press el alcalde de la localidad, David Espigares.

En el Barranco de Víznar se han recuperado los restos de 166 víctimas --40 mujeres y 126 hombres--. De ellas, siete ya han sido identificadas y el Ayuntamiento debe hacerse cargo de dar una sepultura digna al resto con la creación de este mausoleo.

Para el diseño, el Ayuntamiento quiere buscar la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. El alcalde precisa que la idea es realizar una estructura de unos 200 cubículos para acoger los restos de los represaliados ya exhumados, que irán clasificados, y con espacio para los que puedan ser recuperados en próximas campañas si es que no logran identificarse.

Recubriendo el mausoleo se creará un memorial en cuyo diseño se quiere involucrar a la Facultad de Bellas Artes. "Es algo que llevamos pensando mucho tiempo, no hay nada hablado aún porque se acaba de conceder la subvención, que es finalista" y "estamos muy agradecidos", ha relatado el regidor.

El municipio se ha puesto ya a trabajar en la memoria económica del proyecto y reconoce que, dada la orografía del terreno donde se erige el cementerio, existe la posibilidad de que con esos 50.000 euros "no alcance" para cubrir el coste total, si bien al Ayuntamiento se le ha trasladado el compromiso de librar más fondos si fueran necesarios.

"Queremos hacerlo bien, dando pasos certeros para dignificar bien a las víctimas, también al pueblo y haciendo referencia a lo que pasó aquí en Víznar", donde existe "una sensibilidad especial", relata el regidor, que si bien reconoce que es un tema "delicado" y "no será fácil compaginarlo todo", se muestra agradecido de que se pueda encarar el proyecto y convencido de que "merecerá la pena".