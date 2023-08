La Vniversitas Senioribus CEU Andalucía incorpora nuevos talleres para el curso 2023/2024

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vniversitas Senioribus incorpora nuevos programas y talleres, un nuevo curso 2023/24 que contará con una amplia oferta formativa y cultural, y que fomentará entre sus alumnos la formación en distintas áreas como una vía de ocio, pudiendo además conocer a otras personas con las mismas inquietudes.

En un comunicado, la universidad informa que el nuevo curso se dividirá en dos cuatrimestres. El primero de ellos dará comienzo el 16 de octubre y finalizará el 2 de febrero y el segundo, iniciará las clases el 5 de febrero y concluirá en mayo. El plazo de inscripción se abrirá el próximo 15 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de octubre, hasta completar las plazas.

De la mano de profesionales como Manuel Jesús Roldán, María Fidalgo, Fernando Gabardón, Maruja Vilches, Bárbara Rosillo, Juan Cartaya, Aurora Ortega, Ricardo Suárez, Ignacio Trujillo o Antonio Bueno, entre otros, los alumnos aprenderán sobre diferentes aspectos que les harán mantener la curiosidad y el interés durante todo el curso.

Los talleres girarán en torno al arte, la literatura, la historia, la religión, la moda, etcétera. Todos ellos parten de un programa formativo no reglado, que ofrece a las personas mayores la oportunidad de continuar activas.

Las diferentes opciones y campos de estudio que ofertan los nuevos talleres comprenden temáticas como: '25 Artistas fundamentales en 25 siglos de Historia del Arte','Los Trastámara y el origen de la Catedral de Sevilla','La Historia de España y sus batallas a través del Arte', 'Tradiciones y artesanos de Sevilla', 'Arte, moda y sociedad en la Europa Ilustrada y Revolucionaria (1700-1850)', 'Historia del Arte con nombre de mujer','Pintores, escritores e imagineros de Sevilla','Historia de Sevilla contada a través de sus gremios'.

A su vez, los nuevos talleres abarcan otras opciones como: 'Españoles que hicieron Historia', 'Los procedimientos pictóricos y escultóricos en la historia del arte', 'Historia de Sevilla contada a través de sus gremios', 'Historia contemporánea de España: siglos XVIII y XIX', 'Historia de la Ópera', 'Moda, cultura y sociedad en España, siglos XVIII y XIX. De Eugenia de Montijo a Balenciaga (1850-1970)','Volver a los orígenes del cristianismo: Lectura spiritual teológica de los Padres Apostólicos'.

Como ha destacado el profesor Manuel Jesús Roldán, que lleva colaborando con este proyecto desde sus inicios, "el perfil del alumno es el de alguien que concibe el aprendizaje un motivo de disfrute. No hay exámenes, no hay notas, pero sí un gran interés por saber, por conocer la historia, el arte, el entorno, lo que ocurrió ayer y también lo que ocurre en el presente. Es el perfil del que quiere saber y eso no entiende de edades".

Por su parte, Juan Cartaya ha destacado que todos ellos responden a perfiles muy diversos. "Muchos de ellos son profesionales que, tras su vida laboral, desean informarse sobre asuntos que siempre les han interesado y ahora han visto la ocasión de hacerlo", ha finalizado.