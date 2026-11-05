Volotea inaugura la conexión Granada-Oporto con dos vuelos semanales

Avión de la compañía Volotea. - VOLOTEA

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Volotea inaugura este jueves su nueva ruta entre Granada y Oporto (Portugal), ampliando así su oferta internacional desde el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén con dos vuelos semanales, ofreciendo 27.000 asientos para esta conexión entre este año y 2027.

La compañía operarán los jueves y los domingos hasta fin de año, y a partir de abril de 2027 cambiará la frecuencia a los lunes y los viernes, según se puso de manifiesto durante la presentación este pasado miércoles de la conexión en Oporto ante más de 70 agencias de viajes.

En total para esta ruta entre 2026 y 2027 se operarán un total de 152 vuelos (para este año serán 34 y para 2027 un total de 118). Con la incorporación de Oporto, Volotea pasará a operar desde Granada un total de cuatro rutas, dos nacionales y dos internaciones.

Actualmente, la aerolínea conecta la ciudad andaluza con Asturias y Santander y con Nantes, en Francia. La nueva ruta a Oporto se suma como una nueva conexión internacional, consolidando la presencia de Volotea en el aeropuerto granadino y reforzando, al mismo tiempo, su apuesta por Andalucía, donde la compañía opera también en otros aeropuertos clave como Málaga con 13 rutas, Sevilla con 11 rutas y Jerez con 1 ruta.

"La nueva conexión directa entre Granada y Oporto amplía las posibilidades de desplazamiento entre ambos destinos y abre nuevas oportunidades para el intercambio turístico", señaló el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez.

Según incidió, "Portugal es un mercado de interés para Granada, especialmente por el atractivo de Sierra Nevada, pero también por nuestro patrimonio, cultura, gastronomía y la diversidad de experiencias que ofrece la provincia durante todo el año. Esta ruta permitirá acercar Granada a los viajeros portugueses y ofrecer también a los granadinos una nueva alternativa para conocer Oporto y su entorno", agregó.

"La inauguración de esta nueva ruta entre Granada y Oporto refuerza la apuesta de la compañía por Andalucía y Portugal y mejora la conectividad entre estas ciudades con un fuerte atractivo cultural y turístico. Esperamos que tenga una buena acogida entre los pasajeros para ambos destinos", indicó Elena Domínguez, directora de Marketing de Volotea.

Para Granada la compañía ofertará este año 100.000 asientos, una cifra récord desde el inicio de sus operaciones en 2012, que supone un incremento de más del 161 por ciento respecto a 2025.

Volotea ha transportado desde 2012 aproximadamente a 150.000 pasajeros. En 2026, ha registrado unos sólidos resultados operativos en el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, alcanzando un índice de puntualidad (OTP15) superior al 91 por ciento.