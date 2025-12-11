Voluntariado de Cruz Roja recoge juguetes este fin de semana en los hipermercados Carrefour de Córdoba

Una voluntaria de Cruz Roja durante una acción de la entidad. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Voluntariado de Cruz Roja Juventud estará presente desde este viernes hasta el domingo en los cinco hipermercados Carrefour de la provincia (los dos de la capital y los situados en Puente Genil, Lucena y Baena) para que toda aquella persona que lo desee pueda colaborar en su campaña de recogida de juguetes.

Según ha explicado en una nota la responsable provincial de Cruz Roja Juventud, Alisson Salazar, "estamos en la fase final de la campaña y ya hemos comenzado a repartir ilusión entre algunas familias. Con iniciativas como la de este fin de semana queremos dar el último impulso para que ningún niño se quede sin su regalo en estas fechas tan especiales".

Bajo el lema 'Forma parte de sus sueños', el objetivo que se ha marcado para este año la institución humanitaria pasa por conseguir juguetes para repartir entre al menos 800 menores en situación de vulnerabilidad de la provincia. Recogidas como la de estos días en los hipermercados Carrefour de la provincia --y de toda España-- pueden ser claves para conseguirlo.

"Sabemos lo importante que es para la infancia recibir juguetes, y más en fechas señaladas. Los juguetes ayudan a los niños a aprender, acertar, fallar y volverlo a intentar, al tiempo que les ofrecen la oportunidad de expresar emociones o inquietudes personales", ha asegurado Salazar.

Conscientes de ello, Carrefour y su fundación ponen en marcha la campaña de este fin de semana, denominada 'Duendes', con la donación directa para toda España de 100.000 euros en juguetes en beneficio de miles de menores en riesgo de exclusión social.

A la presente donación se sumarán las aportaciones realizadas por los clientes que deseen colaborar en el marco de esta iniciativa. Aportaciones, en forma de juegos y juguetes nuevos (no sexistas ni bélicos) que podrán ser entregadas a los miles de voluntarios/as de Cruz Roja Juventud que atenderán los diferentes puntos de recogida, ubicados en 203 hipermercados de la compañía de 47 provincias y dos ciudades autónomas.

Posteriormente, las asambleas locales de Cruz Roja distribuirán dichos juguetes entre los cerca de 65.000 niños en situación de vulnerabilidad social que atiende la entidad en todo el territorio nacional.