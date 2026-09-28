Voluntarios realizarán este martes una búsqueda organizada del hombre de 92 años desaparecido en el Albaicín, en Granada

Cartel que anuncia el despliegue de voluntarios y cuerpos policiales para intentar localizar al hombre de 92 años desaparecido el pasado viernes cuando iba a San Miguel Alto, en el distrito del Albaicín de la ciudad de Granada. - FB ASVOGRA

GRANADA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional de Granada y Protección Civil tienen previsto realizar un dispositivo de búsqueda integrado por agentes de distintas unidades del cuerpo y personas voluntarias para intentar localizar a Modesto L.L., Pepe, el hombre de 92 años del que no se conoce su paradero desde el pasado viernes cuando salió a pasear hacia el entorno de San Miguel Alto, en el distrito del Albaicín de la capital granadina.

Así lo han informado fuentes policiales, que se han detallado que el Puesto de Mando Avanzado (PMA) va a estar instalado en la zona referida, donde se ha convocado a los voluntarios a las 9,30 horas junto a la ermita de San Miguel Alto.

Las mismas fuentes han señalado que ya está prevista la participación en este dispositivo de búsqueda de la familia del desaparecido y de asociaciones de voluntarios, de forma que todos los integrantes realizarán la búsqueda de forma organizada y en colaboración con los medios ya desplegados por la Policía Nacional y coordinado por el Grupo de Desaparecidos del cuerpo.

Modesto López Lozano, que responde al nombre de Pepe, de 92 años, se encuentra en paradero desconocido desde el pasado viernes, 25 de septiembre, y la Policía Nacional ya ha realizado un despliegue de distintas unidades para su búsqueda, que incluye el rastreo de la zona por parte de drones.

Según la información difundida en los canales de Protección Civil, el caso de la desaparición es de alta vulnerabilidad ya que se trata de una persona mayor que precisa de tomar medicación. Mide 1,68, es de complexión ancha, delgado, con ojos marrones, y con cabello canoso y calvicie parcial.

Según la información aportada, la última vez que se le vio --el viernes sobre las 11,00 horas-- vestía camiseta negra, pantalón oscuro, zapatillas negras de lona y una boina. También usaba bastón.

La Policía Nacional ha realizado un despliegue para intentar localizar al desaparecido con la intervención de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), radiopatrullas y Policía Judicial. También se están empleando drones para dar con el paradero de Pepe.