El voto contrario de los grupos de izquierda y la abstención de PP y Cs tumban la Ley de Concordia de Vox

Los diputados no adscritos sacan fotografías de personas fallecidas en la Guerra Civil durante el debate de la Proposición de Ley de Concordia entre los Españoles, iniciativa de Vox que ha rechazado el Pleno del Parlamento.

Los diputados no adscritos sacan fotografías de personas fallecidas en la Guerra Civil durante el debate de la Proposición de Ley de Concordia entre los Españoles, iniciativa de Vox que ha rechazado el Pleno del Parlamento. - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado este miércoles, con los votos de PSOE-A, Unidas Podemos y de los diputados nos adscritos, la toma en consideración de la Proposición de Ley de Concordia entre españoles que ha presentado por Vox. Al rechazo de la izquierda se ha sumado la abstención de PP y Cs, por lo que el texto ha sido desestimado para su tramitación parlamentaria tras cosechar 10 votos a favor, 49 noes y 45 abstenciones.

Una vez que desde la Presidencia de la Cámara se dio paso al inicio del debate de la proposición de ley, los diputados no adscritos, entre los que se encuentran la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, éstos pusieron sobre sus escaños fotografías de víctimas de la dictadura franquista.

Ante ello, la vicepresidenta del Parlamento Esperanza Oña, que durante el debate ha ejercicio la presidencia en el salón de plenos, expresó que ya sabe que a esos diputados les gusta hacer ese tipo de "manifestaciones" y que ella las respeta, pero en el hemiciclo "todos deberíamos ser iguales".

Los diputados no adscritos han decidido salirse del salón de Plenos y no estar presentes en el debate, quienes sí regresaron para la votación y en rechazo de la iniciativa de Vox. "Me gusta que todos tengamos siempre las mismas posibilidades", ha indicado Oña tras la marcha de estos diputados.

En defensa de la iniciativa, el diputado de Vox Benito Morillo

ha manifestado que las leyes de memoria histórica y democrática de España y de Andalucía, más bien de "desmemoria", vulneran derechos fundamentales como el de igualdad, porque se "discrimina" a una parte de la población española por su opinión o por el bando en que lucharon sus padres o abuelos en la Guerra Civil española.

Ha considerado que esas normas juzgan la historia "desde el rencor, creando una verdad irrefutable de la que no se permite disentir", plantean una "destrucción" de la nación española y pretenden enfrentar a los españoles contra nuestro pasado común. Ha insistido en que se pretende con ambas normas imponer una visión "única de la historia" y han tenido como resultado, por ejemplo, reabrir heridas y el derribo de cruces y la ofensa a muchos sentimientos religiosos.

Ha reprochado al PP que, cuando llegó al Gobierno central, no derogara la Ley de Memoria Histórica que elaboró el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y también ha reprochado al PP de Andalucía que, cuando llegó a la Junta, no derogara la Ley de Memoria andaluza que hizo el anterior Ejecutivo del PSOE-A.

Según Benito Morillo, la proposición de ley planteada por su partido pretende, por un lado, derogar la vigente ley andaluza de Memoria Democrática y organismos como el instituto de memoria histórica y democrática y, por otro lado, evocar la "concordia y la reconciliación frente al empeño de controlar la historia desde la clase política" con falta de compromiso con la propia verdad.

"Se trata de dejar libre a la propia historia para no poseerla ni manipularla a conveniencia", según el diputado de Vox, quien ha lamentado que algunos partidos pretendan crear nuevos bandos en la España actual.

La norma de Vox tiene como objetivo "recuperar el espíritu de concordia que permitió la reconciliación entre españoles y acabar con el sectarismo de la Ley de Memoria Histórica que promueve el odio y el enfrentamiento entre españoles". Se persigue una regulación de las políticas públicas encaminadas a conseguir el reconocimiento por parte de las administraciones y de la sociedad en su conjunto, de todas las personas que sufrieron persecución con motivo de sus ideas políticas, creencias religiosas o cualquier otra circunstancia personal, así como velar por la difusión de las ideas de concordia, justicia y reparación.

La ley recoge una serie de derechos, como el de conocer dónde se encuentran las personas desaparecidas durante la contienda, a la máxima imparcialidad y neutralidad de las Administraciones Públicas en escuelas, universidades y medios de comunicación públicos y privados sujetos a concesión administrativa y el derecho a reparación plena para todas las víctimas.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

En el turno de posicionamiento de los demás grupos, la portavoz adjunta del PSOE-A, María Márquez, ha contrapuesto "una derecha europea, moderna, demócrata, sin complejos que supo leer el auge de partidos de ultraderecha", que descarta "la alianza con firmeza democrática", a "una derecha española acomplejada por el auge de Vox".

Tras aludir a la existencia en Andalucía de 700 fosas comunes identificadas, se ha preguntado "qué interés tienen en ocultarlo". "No habrá madurez hasta que todos condenemos la dictadura", ha afirmado Márquez, quien ha considerado que "es una cuestión de derechos humanos, se trata de humanidad, no de izquierda y derecha" sobre la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Por su parte, el diputado del PP-A Adolfo Molina ha recordado que en enero de 2019 se firmó el acuerdo de investidura entre PP-A y Vox, en cuyo punto número 33 se recogía promover una ley de concordia que sustituyera a la actual Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática, y a ello "nos pusimos a trabajar". Ha señalado que el PP-A siempre ha abogado por una Ley de Concordia de mayorías amplias que reivindique la transición española y la reconciliación entre españoles, "abandonar la división y ayudar a las familias a encontrar los retos de sus seres queridos".

Ha agregado que, aunque es complicado, una ley de concordia "debe ser de todos y para todos", y es "nuestra obligación intentarlo". Ha criticado que, sin embargo, Vox, con su norma, quiera "imponer en este Parlamento unos intereses electorales" y ya "sabemos que están deseando que haya elecciones".

Ha afirmado que Vox plantea una Ley de Concordia para la que no han buscado el consenso con las demás fuerzas, cometiendo "el mismo error" que cometió el PSOE-A cuando planteó la actual Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.

El diputado de Cs Enrique Moreno ha sostenido que "no queremos una memoria fragmentada, coja" y ha recriminado a Vox que "ustedes quieren crear un conflicto político donde no hay conflicto social". Moreno ha afirmado que "PSOE y Unidas Podemos son los primeros interesados en que se apruebe" la Proposición de Ley de Vox al argumentar que "ustedes se retroalimentan con el mismo objetivo electoralista y partidista.

Tras apelar a la pinza de PSOE y Vox, que ha proyectado en el rechazo al proyecto de Presupuesto, Moreno ha sostenido que "no nos tienen que dar lecciones de concordia".

La portavoz adjunta de Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, ha considerado que la iniciativa legislativa "es una provocación más de Vox", que ha considerado "su forma de estar en política". Naranjo se ha dirigido seguidamente a los parlamentarios del PP para reprocharles que "a esta bestia la han cebado ustedes", afirmación que ha sustentado en el hecho de que no haya habido criterio del Consejo de Gobierno. "Lo hicieron la primera vez y ahora no lo han hecho para no molestar", ha dicho.

La parlamentaria de Unidas Podemos ha sostenido que ambos partidos, PP y Vox, "acaban compitiendo en el ranking de fachómetro" y se ha preguntado "quién va a ganar: la bestia". "Siempre gana la bestia y puede que termine devorándoles", ha remachado.