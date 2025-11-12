Vox acusa al Gobierno de "impunidad" ante el narcotráfico, mientras "desmantela" Policía Nacional y Guardia Civil

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, este miércoles - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha acusado este miércoles al Gobierno central de "impunidad" ante el narcotráfico que está azotando varios puntos de Andalucía, mientras "desmantela" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En rueda de prensa, Alonso ha manifestado que, en Isla Mayor, en Sevilla, los agentes del grupo de respuesta especial para el crimen organizado han llegado a ser "recibidos con AK-47 por los narcos", que "están armados hasta los dientes y se sienten impunes".

Mientras tanto, según ha añadido, el Gobierno de España "les permite esa impunidad". Ha preguntado qué interés tienen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "en beneficiar al narcotráfico con el desmantelamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado".

"¿Cuál es la intención que tienen y qué esconden?", ha señalado el diputado de Vox, que ha calificado al Gobierno de Pedro Sánchez de "mafioso" y de mantener una "actitud beneficiosa a favor del narcotráfico".

Asimismo, ha insistido en preguntar por qué el ministro del Interior decidió "desmantelar", en septiembre de 2022, el sistema OCON-Sur, el organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico. "¿Cuál fue el motivo del desmantelamiento de este grupo de coordinación que velaba por la seguridad de los andaluces y contra el narcotráfico?", ha planteado.

Ha manifestado que Vox no va a dejar de exigir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, "estén bien dotadas" en medios humanos y materiales y que sean consideradas profesiones de "alto riesgo".

Asimismo, ha añadido que deben tener la "autoridad suficiente como para poder hacer frente a cualquier narcotraficante, y a cualquier mafia del narcotráfico, de la inmigración ilegal o del petaqueo" que se atreva a surcar la costa andaluza.