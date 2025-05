Vox acusa a Gobierno y Junta de convertir Granada en "centro de recepción y distribución" de inmigrantes

GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez y al Ejecutivo andaluz, que preside Juanma Moreno, de convertir la provincia de Granada en "el centro de recepción y distribución de toda la inmigración ilegal que llega a Andalucía procedente de Canarias".

Gavira ha realizado estas declaraciones a las puertas de un albergue de Granada capital cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía, y donde, según ha detallado Vox en una nota de prensa, "se hospedan inmigrantes ilegales, coincidiendo con menores y también con usuarios privados", siendo numerosas "las quejas de los usuarios y de los vecinos del barrio".

Igualmente, el portavoz de Vox en Andalucía ha denunciado la "opacidad de la información que transmiten a los ayuntamientos" de los municipios a los que "se están trasladando a estos inmigrantes ilegales, un oscurantismo en estos alojamientos" que ha achacado a que "los vecinos no los quieren allí".

Así, Gavira ha explicado cómo también "se han alojado inmigrantes ilegales, además de en hoteles de Granada capital y Albolote, en el albergue de Víznar, o en un hotel en Carchuna". Sobre esta última localidad, en término de Motril, ha detallado que los vecinos, con el alcalde pedáneo "incluido", en referencia al socialista Juan Alberto Ferrer, "salieron a la calle" cuando recientemente hubo un traslado de dos autobuses para decir "que allí no los querían".

En este contexto, el portavoz de Vox en Andalucía ha vuelto a criticar al Ejecutivo andaluz del PP por aceptar el chantaje de Sánchez con el "reparto de menas por toda Andalucía", a cambio de financiación. "No le importa que se reparta el problema, no le importa que el problema no se solucione, lo que Moreno Bonilla quiere es la financiación para poder hacerle frente; y los andaluces no quieren financiación, lo que quieren es que no vengan más menas ni inmigrantes ilegales a nuestra tierra porque nos generan miedo, intranquilidad e inseguridad", ha apostillado.

Según ha asegurado el portavoz de Vox, "en Andalucía no hace falta financiación para mantener a mesa y mantel a los menas, ni más inmigración ilegal; lo que hay que hacer es proteger la frontera, cerrarla y que la inmigración que llegue a nuestra región sea legal, ordenada y regulada", ha concluido.