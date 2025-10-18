Vox acusa a la Junta de "negligencia" en los cribados de cáncer de mama y exige "transparencia" en toda España

Archivo - La diputada de Vox, María Elisa García Fuster, en una atención a los medios. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fúster, ha calificado de "negligente" y "fruto de una administración completamente incompetente" la gestión de la Junta de Andalucía en los cribados de cáncer de mama, al tiempo que ha exigido "transparencia inmediata en todos los programas de detección precoz en España".

En un comunicado remitido a los medios, García Fúster ha lamentado que "muchas mujeres, tras someterse a sus revisiones médicas, volvían a casa tranquilas pensando que todo estaba bien, sin saber que el cáncer seguía avanzando sin que nadie las avisara ni informara de la situación".

En este sentido, ha criticado que la administración andaluza, presidida por Juanma Moreno, ha sido "totalmente ineficaz e inoperante en políticas sanitarias". Tras exigir responsabilidades políticas al Gobierno andaluz, ha advertido de que a Vox "le preocupa la salud de las mujeres" y teme que "lo ocurrido en Andalucía pueda estar pasando también en otras comunidades autónomas".

Por todo ello, García Fúster ha exigido "total transparencia en las políticas de cribado, no solo en lo recogido por la ley", y ha reclamado que esta transparencia se extienda "no solo al cribado de mama, sino también al de cérvix y colon".

Ante ello, ha anunciado el inicio de una campaña en todos los parlamentos donde Vox tiene representación, con el objetivo de "exigir y fiscalizar estas políticas sanitarias y de cribado", ya que, según ha subrayado, "no queremos que ninguna otra mujer vuelva a sentirse desprotegida como estas 2.000 andaluzas". "No queremos que ninguna otra mujer vuelva a sentirse abandonada por el sistema", ha concluido.