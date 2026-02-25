Vox acusa a Moreno de "manosear la tragedia" de Adamuz y le urge a exigir la dimisión inmediata de Puente

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rodrigo Alonso, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 25 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de haberse "anclado en el manoseo de la tragedia" ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y lo ha instado a pedir la "dimisión" inmediata del ministro de Fomento y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en lugar de dedicarse a lanzarse "piropos" mutuamente.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha afirmado que su partido exige no sólo la dimisión de Óscar Puente, sino también del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, a raíz de la polémica originada a partir de la retirada del material de las vías después de la tragedia de Adamuz, "sin permiso judicial".

"Nos parece un auténtico despropósito", ha señalado Alonso, quien ha recordado que Vox está personado como acusación popular en el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Montoro, donde se está investigando el accidente ferroviario, y que tras esa última información de la retirada de material es necesario que "se abra una pieza separada" y se "esclarezcan los hechos".

"Es otra irregularidad más y otra negligencia más con nombre y apellido, Pedro Sánchez, el PSOE y el Gobierno de España", ha indicado el portavoz adjunto de Vox, quien ha recalcado que su partido comparte la "indignación" de las víctimas y la petición de dimisión de Puente y del presidente de Adif.

Ante esta situación, ha preguntado a Juanma Moreno qué "va a hacer", porque no se sabe para qué "va a valer" lo de "poner en marcha una comisión de seguimiento" sobre el trágico accidente, como anunció tras el Consejo de Gobierno en Adamuz.

"Lo que sí sabemos es que aquí hay responsables claros y que hay que exigir responsabilidades, y Moreno Bonilla se ha anclado en ese manoseo de la tragedia y queremos saber cuáles son las próximas decisiones que va a tomar al respecto", ha indicado.

Para Alonso, el presidente de la Junta debe aclarar "si va a seguir lanzándose piropos con Óscar Puente o va a pedir de forma contundente e inmediata su dimisión".

Exigiendo dimisiones, según ha señalado, es como se hace "frente al Gobierno de Pedro Sánchez y no con comisiones de seguimiento ni lanzándose piropos en las redes sociales ni en los medios de comunicación con Óscar Puente". "Hay que hacerle frente de forma implacable a la negligencia del Gobierno de Pedro Sánchez", ha sentenciado.

Sobre la retirada del material de las vías, ha insistido en que se ha producido, "sea por error o de forma deliberada un hecho gravísimo y alguien tiene que responder", y ha exigido que se garantice "una investigación limpia".