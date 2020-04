Vox afea el "buenismo institucional" y pide a Moreno que "mantenga la filosofía" del acuerdo presupuestario

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESSS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Alejandro Hernández, ha afeado este sábado el "buenismo institucional" en la sesión de la Diputación Permanente que acogió este viernes el Parlamento andaluz a la par que ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "mantenga la filosofía" del acuerdo presupuestario.

En un comunicado del partido, Hernández se ha mostrado "sorprendido" con las "reseñas" de medios de comunicación "en lo que respecta a la respuesta de Vox a la propuesta del presidente con su alianza por o para Andalucía", apuntando que "ni siquiera hay un acuerdo sobre el nombre que se daría a la misma".

El parlamentario ha indicado que "al parecer este viernes tocaba buenismo institucional". "Si comenzábamos la sesión de la Diputación Permanente con una Declaración suscrita por los cinco grupos parlamentarios, en la que no se decía nada que no se hubiera expresado ya por todos hasta la saciedad, la cerrábamos con el consabido aplauso, cada vez más absurdo", ha criticado.

Así, ha subrayado que este tipo de gestos son "una especie de concurso de juegos florales que nos producen cansancio", puesto que con estas representaciones "se obvia la crudeza de las decenas de miles de muertes y se facilita su instrumentalización a su conveniencia tanto por el miserabilísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), como por los propios gobiernos autonómicos o incluso municipales, que unen a las generosas inyecciones de publicidad auto justificativa en los medios 'in commercio' la idea de que las palmas refrendan su gestión, pese a ser en muchos casos negligente y criminal".

Hernández también ha reprobado los "melodramáticos llamamientos a la unidad de los partidos", advirtiendo que "esa unidad, como la alianza o cualquier pacto que se escriba con mayúscula, no será nada en sí misma si no es útil al fin único al que debe de servir, que no es otro que la preservación de nuestra economía y la recuperación del tejido productivo dañado".