Vox afea que Juanma Moreno pretenda "tender puentes" con el PSOE, "que es la némesis del PP"

ÚBEDA (JAÉN), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha afeado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "en ese ejercicio de tender puentes, incluso, pretende tender puentes al PSOE, que es la némesis del PP".

Así lo ha señalado este martes en Úbeda (Jaén) y a preguntas de los periodistas tras la reciente reunión que Moreno mantuvo con el candidato socialista a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Juan Espadas, y la posibilidad de que se traduzca en una retirada de apoyo al Gobierno andaluz por parte de Vox.

Gavira ha apuntado que Espadas "no es un personaje nuevo en la política socialista" en Andalucía y Sevilla, ciudad de la que es alcalde, de manera que "no surge de la nada, de las bases", sino que "tiene pedigrí socialista y muchos años de partido". Al hilo, ha subrayado que Vox lo que no va a hacer "en ningún caso" es "compartir política con el PSOE".

En este sentido, el portavoz parlamentario ha lamentado que Andalucía siempre es la última en los índices de progreso y la primera en los índices negativos", punto en el que ha incidido en que no pueden "compartir políticas con quienes nos ha conducido a esa situación"

"Si el presidente Moreno decide juntarse, arrimarse, alinearse con el PSOE, con nosotros no va a poder compartir ese viaje porque somos una cosa diametralmente distinta al PSOE. Entiendo que puedan conversar, pero lo que no entiendo es que puedan llegar a acuerdos porque una cosa y otra son totalmente diferentes", ha manifestado.

Por otro lado, Gavira ha reiterado que "por supuesto" que siguen a favor de un adelanto electoral en Andalucía. Y, además, "ahora más que nunca" porque "la fragilidad de Ciudadanos se está trasluciendo en distintos ayuntamientos", con "crisis" como las de Jaén o Granada.