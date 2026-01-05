Vox afea a la Junta que "deje sin respuesta" a sectores clave de Motril (Granada) en sus presupuestos para 2026

El coordinador de Vox en Motril, Emilio Martín. - VOX

Motril (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Vox ha denunciado que el Gobierno andaluz del PP ha rechazado la totalidad de las enmiendas presentadas por la formación a los presupuestos autonómicos de 2026 destinadas a atender "necesidades fundamentales" de Motril y su entorno, "dejando sin respuesta a sectores clave como la sanidad, la agricultura, la pesca, la vivienda o las infraestructuras públicas".

Vox Motril informa en una nota que las enmiendas rechazadas abarcaban actuaciones "estratégicas", como la modernización de regadíos; el apoyo a explotaciones agrícolas y pymes; la mejora de infraestructuras de telecomunicaciones en el ámbito rural, medidas de apoyo a la natalidad y a la familia; el relevo generacional en el comercio; la ejecución de 50 viviendas de protección oficial; la ampliación del Palacio de Justicia de Motril y la mejora de la accesibilidad en el CEP Juan Rodríguez Pintor.

Asimismo, incluían inversiones sanitarias "esenciales" a juicio de Vox, como la ampliación de los servicios de consultas externas y del centro de diálisis, así como el refuerzo de personal sanitario en todos los centros de salud y consultorios del municipio y sus anejos.

El coordinador de Vox en Motril, Emilio Martín, ha señalado que "el Partido Popular ha optado por rechazar propuestas razonables y necesarias que responden a problemas reales de Motril y de la Costa Tropical, demostrando una absoluta falta de sensibilidad hacia nuestros vecinos".

Martín ha subrayado que "no hablamos de proyectos ideológicos, sino de sanidad, vivienda, justicia, agua, empleo y apoyo a las familias".

Desde Vox Motril también consideran "especialmente grave" el rechazo de las enmiendas relacionadas con el sector primario y el medio natural, como la mejora de caminos rurales, la reforestación de la Sierra de Lújar y de Los Guájares, el estudio para la implantación de desaladoras en la Costa de Granada o las ayudas para la modernización de la flota pesquera de Motril, todas ellas claves para la economía local.

Vox afirma que "seguirá defendiendo estas iniciativas en todas las instituciones y denunciando que el Gobierno andaluz del PP desatienda sistemáticamente a Motril y a la Costa Tropical".