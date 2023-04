Vox afea a la Junta que en "riesgo extremo" de incendios "se ensaye con nuevas agencias": "Debería estar todo praparado"

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Purificación Fernández ha reprochado a la Junta en el Pleno de la Cámara andaluz que "en un periodo extremo de riesgo" de incendios se esté "ensayando con nuevas agencias", en relación a la creación de la nueva Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, cuando "en abril todos los equipos deberían de estar más que preparados y con un planificación definida".

Fernández, que ha preguntado al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, por la inversión en prevención de incendios, ha señalado que estamos ante una situación de sequía en la que "a la escasez de lluvias tenemos que sumarle una falta de planificación hidrológica", para añadir que "usan esta situación para escudarse en el fanatismo climático atacando la forma de vida de millones de españoles, que nada tiene que ver con la protección de nuestros montes".

"Abrazarse a la Agenda 2030 es no entender las soluciones reales que el mundo rural necesita", porque "son estas políticas las que nos han llevado al abandono rural y a la falsa idea de que la dejadez de nuestros montes es ecologismo" y sus consecuencias "las estamos viendo ya, por ejemplo, con el incendio forestal de Tarifa".

Fernández ha señalado que la prórroga de 15 días en la quema de rastrojos o el aumento del nivel de riesgo de incendios son "medidas necesarias pero no suficientes", y sobre la nueva agencia para gestionar las emergencias en Andalucía, ha preguntado al consejero si cree que "a estas alturas, con el período extremo de riesgo, estamos para andar jugando con creaciones de nuevas agencias".

"En abril todos los equipos deberían de estar más que preparados con un planificación definida y no ensayando con nuevas agencias", ha abundado la diputada de Vox, que también se pregunta que "si pasan todas las competencias forestales a Presidencia, para qué se creó entonces la nueva Consejería de Medio Ambiente". "Entiendo que su partido no quiera desgastar su imagen como portavoz del gobierno, pero los andaluces no tenemos que pagar las consecuencias de estrategias electorales", ha asegurado.

"No sufra por mis competencias, la prevención y la política forestal siguen estando en esta Consejería", ha respondido Fernández-Pacheco, quien ha subrayado que "hacen todo lo posible para ponérselo difícil a los incendios", y en este sentido ha pedido "arrimar todos el hombro".

MÁS DE 67,4 MILLONES EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Ha destacado que "la prevención es el arma más potente a nuestro alcance para blindar el patrimonio natural andaluz" y para ello la Consejería "ha movilizado más de 67,4 millones en diferentes actuaciones en materia de prevención de incendios para la limpieza y el mantenimiento de los montes públicos andaluces", ha resaltado.

Así, ha desgranado que para selvicultura preventiva hay 12,5 millones en ejecución y otros 11,8 millones consignados en fase de licitación; más de 17,7 millones a la mejora y modernización de caminos forestales, otros 3,2 millones para trabajos preventivos mecanizados para realizar cortafuegos, unos 21,7 millones para obras preventivas manuales de desbroces, podas, cortas y limpias, entre otras; así como un total de 604.000 euros más de inversión a la Red de Áreas de Pasto Cortafuego de Andalucía (Rapca) para impulsar la contratación de los pastores y de todo el operativo necesario para la limpieza de cortafuegos.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno andaluz ha reconocido y promocionado el pastoreo a través de la mejora de escuelas de pastores, del impulso de expedientes vinculados a vías pecuarias para fomentar la trashumancia, del apoyo a la tarea de los pastores y el ganado como instrumento de prevención de incendios y de la puesta en marcha nuevos proyectos para crear más infraestructuras para el pastoreo en el marco del PRTR.