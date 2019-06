Vox afirma que, "en principio, nada indica que Serrano no vaya a seguir en su puesto" como presidente del grupo

Publicado 26/06/2019 11:42:43 CET

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha manifestado este miércoles que, "en principio, nada indica" que Francisco Serrano "no vaya a seguir en su puesto" como presidente del grupo parlamentario en la Cámara andaluza.

En rueda de prensa, Hernández ha sido preguntado sobre si cree que Serrano continuará o no en su puesto como presidente del grupo parlamentario o si dejará o no su escaño, tras sus polémicas manifestaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre la sentencia de La Manada.

Hernández ha indicado que sobre "futuribles" no se puede pronunciar, pero que, en principio, nada indica que Serrano "no vaya a seguir en su puesto".

"No se ha hecho en ese sentido ningún movimiento ni por parte del partido ni por parte de Serrano", ha indicado Hernández, para quien que en un momento dado alguien haga unas manifestaciones en el ámbito de su autonomía particular que no estén acorde con la línea política del partido "no es tampoco una cuestión tan extraña".

Ha indicado que incluso ha escuchado decir al presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, que "nadie ni él mismo está al cien por cien de acuerdo con todo lo que dice Vox". "Evidentemente todos tenemos una disciplina de partido y acatamos la línea política del partido, pero siempre habrá puntos con los que estemos más de acuerdo y otros puntos con los que podamos tener nuestras discrepancias", ha indicado Hernández.

Ha insistido en que las manifestaciones de Serrano son una apreciaciones particulares con las que se puede estar "en mayor o menor desacuerdo, pero que no son la línea política del partido, que siempre ha sido la del máximo respeto y apoyo a las resoluciones de los jueces. Eso es lo que siempre hemos defendido desde el partido".