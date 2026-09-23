Vox afirma que ya "no tiene sentido" una comisión de investigación sobre los cribados: "La izquierda quiere postureo"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Rodrigo Alonso, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 23 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de lo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha considerado este miércoles que ya "no tiene sentido" la creación en el Parlamento andaluz de una comisión de investigación sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama porque ya se sabe "lo que ocurrió".

En rueda de prensa, así se ha pronunciado el portavoz adjunto del grupo Vox, Rodrigo Alonso, en relación con el hecho de que los grupos Socialista, Adelante Andalucía y Por Andalucía hayan vuelto a registrar este miércoles de forma conjunta en el Parlamento una solicitud de creación de una comisión de investigación sobre los "fallos en el cribado de cáncer de mama" en Andalucía como la que pidieron el 8 de octubre del año pasado, unas semanas después de que trascendiera dicha crisis en el marco de la sanidad pública andaluza.

"Vox siempre ha exigido que se sea transparente, que se llegue hasta el fondo de la cuestión y que se narre y se diga lo que ocurrió con el problema del cribado de cáncer", ha indicado Alonso, quien ha señalado que, "en su momento, hace unos diez meses" podía tener sentido la creación de una comisión de investigación, pero ahora "no tiene sentido" una vez que se sabe "lo que ocurrió".

Ha agregado que los tres grupos de la izquierda lo que quieren es "intentar manosear todo lo posible a las mujeres afectadas por este problema para sacar rédito político". Ha indicado que Vox no se va a prestar "a ese manoseo de las víctimas que tuvieron ese problema".

"En diez meses ya se ha sabido perfectamente qué es lo que ocurrió, dónde estaban los fallos, y ya se han puesto encima de la mesa las soluciones", según Alonso, quien ha insistido en que "no tiene sentido" una comisión de investigación "para que el PSOE Adelante Andalucía y Por Andalucía vengan luciéndose a cuenta de no sé qué y tratando de buscar rédito político manoseando a las mujeres que fueron afectadas".

"Nos parece un auténtico disparate. En su día tenía sentido, hoy ya no, porque ya se sabe lo que ocurrió", ha insistido sobre la comisión de investigación.

Ha expuesto que lo que Vox reclamaba en la pasada campaña electoral por los comicios autonómicos era que "se profundizara en lo que ocurrió para que no volviese a ocurrir". "Nosotros no somos muy de comisiones de investigación", ha indicado Rodrigo Alonso, quien ha planteado para qué quiere la izquierda ahora una comisión: "¿Para venir al Parlamento, echarte fotos y decir que estás preocupándote por la salud pública en Andalucía?".

"La izquierda solamente sabe hacer eso, el postureo, y venir aquí con la foto de turno para manosear a las verdaderas víctimas, que fueron las mujeres que se vieron afectadas por esto", según Alonso, quien, sin duda, hay que seguir profundizando para "eliminar esos fallos" que aún existan con los cribados.