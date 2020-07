Vox en Andalucía no contempla tener "complacencia" con Serrano si no entrega su acta de parlamentario

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha advertido este miércoles de que su grupo no contempla tener una posición de "complacencia" hacia el que fuera presidente del mismo, Francisco Serrano, si éste no entrega el acta de diputado autonómico que logró tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, en las que fue el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta.

La semana pasada, Francisco Serrano anunció que abandonaba el grupo parlamentario de Vox, pero mantendría el acta como diputado no adscrito, así como que se daba de baja del partido de Santiago Abascal después de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya formulado una querella por presunto fraude de subvenciones en relación a una empresa de la que era socio.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento, el portavoz de Vox en la Cámara andaluza, Alejandro Hernández, ha reiterado que "no le parece bien" que Serrano no haya devuelto su acta de parlamentario, porque "todos los cargos electos de Vox firmamos un documento en el que nos comprometemos a devolver el acta en el momento de abandonar el partido".

En esa línea, y a la pregunta de si desde Vox valorarían que Serrano vuelva al partido y al grupo parlamentario si el proceso judicial que le afecte concluye de manera positiva para él, Hernández ha insistido en que "lo que procede es la entrega del acta" en primer lugar, por lo que, "si no se entrega el acta, la situación no es de complacencia", y en Vox "no contemplamos ningún tipo de situación de regreso si no se produce esa entrega de acta que entendemos que sería lo razonable".

Por otro lado, Hernández ha confirmado que Vox va a proceder a realizar "un reajuste" entre sus representantes en las comisiones del Parlamento andaluz para suplir la baja de Serrano, y ha apuntado que el "daño" que el caso del expresidente de su grupo le pueda causar al partido "habrá que calibrarlo de aquí a unos meses", porque "ahora quizá no sea el momento más oportuno".

En cualquier caso, el portavoz parlamentario de Vox también ha querido subrayar "la presunción de inocencia que alcanza a todos los ciudadanos sin excepción", así como poner de relieve que "lo que se enjuicia" en torno a Serrano, y a expensas de saber "cuál es el pronunciamiento de los tribunales, es una actuación particular que se produce con anterioridad a cualquier desempeño político", por lo que Alejandro Hernández no cree "que tenga que tener especiales lecturas políticas", según ha apuntado.