La Junta de Andalucía amplia el plazo para la solicitud de las ayudas destinadas a las playas tras las borrascas

Imagen de archivo de los destrozos en la playa y Paseo Marítimo de Cádiz provocados por el temporal. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la ampliación hasta el 13 de marzo del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones en materia de turismo, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz por un valor de seis millones de euros.

Según ha recogido la convocatoria, serán objeto de subvención las actuaciones en zonas rurales que fomenten la competitividad de las playas de Andalucía diversifiquen su oferta turística, contribuyan a la adaptación al cambio climático y reduzcan el impacto ambiental en el litoral andaluz.

Así, se ha contemplado también los proyectos para la restauración de infraestructuras turísticas del litoral que permitan la eliminación o el templado del tráfico en zonas próximas a las playas o paseos marítimos, la recuperación de accesos que aseguren la sostenibilidad de la costa o el acondicionamiento de las infraestructuras para la mejora de la accesibilidad.

Estas ayudas fueron convocadas para el ejercicio 2026 y establecían inicialmente como fecha límite de presentación de solicitudes el 26 de febrero. Según ha detallado la Junta, durante los meses de enero y febrero, Andalucía ha sufrido graves temporales de lluvia y viento con inundaciones en frentes litorales y desembocaduras, que han obligado al cierre preventivo de paseos marítimos y playas y han ocasionado daños en instalaciones y equipamientos como pasarelas, duchas, balizamiento y señalética, además de interrupciones puntuales de suministro y problemas de accesos.

Al respecto, ha señalado que esta situación ha obligado a las entidades locales a centrarse en tareas de emergencia, reparación y limpieza y retirada de arrastres, lo que ha ralentizado el funcionamiento ordinario de los servicios municipales y ha dificultado la recopilación de documentación, la obtención de informes y licencias, la actualización de presupuestos y la tramitación de las solicitudes.

Estos hechos coinciden con las semanas previas a la campaña de Semana Santa, periodo en el que las entidades locales priorizan la puesta a punto del litoral, lo que reduce la capacidad real de concurrencia al proceso de solicitud de las subvenciones y refuerza la necesidad de habilitar un margen temporal adicional para completarlo en condiciones de normalidad.